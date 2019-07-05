Youtube ahlaksızlık platformuna döndü! Eşcinsel sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar
Denetimsiz yayınları ile toplum ahlak yapısına dinamit koyan Youtube platformu her gün ayrı bir rezilliğe sahne oluyor. Paylaştığı videosu 1 milyon izlenen ve kırık tavırları ile dikkat çeken sunucu, bir travestiyi konuk alarak, 'seks işçiliği'ni konuştu.05 Temmuz 2019 Cuma 12:21
Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr
Her geçen gün daha da ahlaksız videoların yayınlandığı Youtube platformunda yapılan denetimsiz yayınlar ahlak yapımızı tehdit etmeye devam ediyor.
Ahlaksızlık enine boyuna konuşuluyor
Kırık hareketleri ile dikkat çeken özel bir kanalın sahibi Mert Karacan, travesti kişiyi konuk aldığı programında 'seks işçiliğini' konuştu. Travesti birey bu işi yaptığı için gurur duyduğunu anlatırken, bir park ortamında çekilen program yarım saatten fazla sürüyor. Fuhuş ile birlikte LGBT güzellemesinin yapıldığı skandal yayında rezilliklerin tamamı enine boyuna konuşuluyor. Akıllara durgunluk veren ahlaksızlık yaklaşık 1 milyon izleyiciye ulaşıyor.
Hedef kitle ergenlik çağındaki çocuklar
Yapılan araştırmalara göre Youtuberları en çok ilköğretim çağındaki çocuklar taskip ediyor. Hiçbir denetimden geçmeyen herkesin kolayca yayın yapma imkanına sahip olduğu platform, ergenlik çağındaki körpe zihinleri zehirliyor. Her geçen gün dozu artan ahlaksızlıklar ise Youtube ve benzeri video paylaşım kanallarına denetim getirilmesi gerekliliğini artırıyor.
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