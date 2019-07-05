Youtube ahlaksızlık platformuna döndü! Eşcinsel sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Her geçen gün daha da ahlaksız videoların yayınlandığı Youtube platformunda yapılan denetimsiz yayınlar ahlak yapımızı tehdit etmeye devam ediyor.

Ahlaksızlık enine boyuna konuşuluyor

Kırık hareketleri ile dikkat çeken özel bir kanalın sahibi Mert Karacan, travesti kişiyi konuk aldığı programında 'seks işçiliğini' konuştu. Travesti birey bu işi yaptığı için gurur duyduğunu anlatırken, bir park ortamında çekilen program yarım saatten fazla sürüyor. Fuhuş ile birlikte LGBT güzellemesinin yapıldığı skandal yayında rezilliklerin tamamı enine boyuna konuşuluyor. Akıllara durgunluk veren ahlaksızlık yaklaşık 1 milyon izleyiciye ulaşıyor.

Hedef kitle ergenlik çağındaki çocuklar

Yapılan araştırmalara göre Youtuberları en çok ilköğretim çağındaki çocuklar taskip ediyor. Hiçbir denetimden geçmeyen herkesin kolayca yayın yapma imkanına sahip olduğu platform, ergenlik çağındaki körpe zihinleri zehirliyor. Her geçen gün dozu artan ahlaksızlıklar ise Youtube ve benzeri video paylaşım kanallarına denetim getirilmesi gerekliliğini artırıyor.