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Spor

Younes Belhanda'ya İtalya'dan sürpriz talip

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve 5 milyon euro bonservis bedeli belirlenen Younes Belhanda'yı İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 02:24:00 -
Younes Belhanda'ya İtalya'dan sürpriz talip

İtalya Serie A'da kalmayı garantileyen Sampdoria, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı gündemine aldı.

Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.

Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.

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