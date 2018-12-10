Yorumcu Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'ye organ nakli lazım

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. sarı lacivertliler haftayı küme düşme hattında tamamladı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı lacivertli takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Damien Comolli'nin derhal istifa etmesi gerektiğini belirten Demirkol, "Fenerbahçe'nin organ nakli yapması gerekiyor. Utanç verici bir durum var şu anda" dedi.

"Facianın ötesine geçti durum. Fenerbahçe için bu kıyamet. Fenerbahçe ligin en kötü futbol oynayan takımı. Dünyanın hiçbir takımında 14 maçta 1 gol atan santrfor oynamaz. Altyapıdan oyuncu alır, oynatırım. Bu takımdan çok daha iyi bir oyun çıkar. Futbolcular hiçbir şey oynamıyor."

"Fenerbahçe'ye organ nakli lazım''

"Fenerbahçe'de her şey çökmüş durumda. Ali Koç'un yerinde başka yönetim olsa şu anda çoktan gitmişti. Ama Ali Koç'a hala destek var. Şu anda Fenerbahçe'nin organ nakli yapması gerekiyor. Comolli'nin derhal gönderilmesi lazım. Comolli'ye güvenen 1 kişi var mı? Comolli falan beni dava etse ve ben yönetici olsam mahkemeye puan durumuyla giderim. Takım top oynamıyor, hiçbir şey yapmıyorlar."

"Hasan Ali'den lider olmaz''

"Hasan Ali'den Fenerbahçe'ye lider olmaz. Hasan Ali, Kayseri'nin lideri olmaz. Fenerbahçe'de ancak bir yedek olabilir. Temel oyuncu olmaz. 10 tane futbolcun olur, Hasan Ali de o dişliyi tamamlar en fazla bu."