İsrailli alçak bakandan kan donduran kutlama: Doğum gününde 'idam urganlı' skandal

Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da işgal sürerken; İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 50. yaş gününü bir devlet adamı gibi değil, adeta bir cellat gibi kutladı. Filistinlilere yönelik idam yasasının mimarı olan aşırı sağcı bakan, üzerinde "urgan" ve "silah" figürleri bulunan pasta tepki çekti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında provokasyonlarını sürdüren alçak bakan Ben-Gvir’in doğum günü etkinliğinde sergilenenler, vicdanları yaraladı.

Etkinlikte sergilenen pastaların üzerinde idamı simgeleyen urgan figürleri yer aldı.

Pastalardan birinin üzerine "Bazen hayaller gerçek olur" ifadesi yazılarak, Filistinlilere yönelik idam yasasına atıfta bulunuldu.

Alçak bakanın sadece pastayla yetinmediği, kutlama boyunca yakasına urgan figürlü bir rozet taktığı aktarıldı.

Orta Doğu’da dökülen kan her geçen gün artarken, İsrail hükümetinin ırkçı ve fanatik kanadını temsil eden Itamar Ben-Gvir’in öncülük ettiği bu idam yasasının, İsrailli yerleşimcileri kapsamayarak sadece Filistinlileri hedef alan ırkçı bir düzenleme olduğu biliniyor.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR: "DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Terör devleti İsrail'in alçak bakanı Ben-Gvir’in liderliğini yaptığı Otzma Yehudit partisinin koalisyon şartı olarak sunduğu bu "ölüm yasası", uluslararası arenada büyük tepki topluyor:

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeler, söz konusu düzenlemenin demokratik ilkelerle bağdaşmadığını belirterek ciddi endişelerini dile getirdi.

İnsan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde siyasi gerekçelerle tutulan binlerce Filistinlinin bu yasa ile doğrudan hedef alındığına dikkat çekiyor.

Bu skandal yasanın, alçak bakan Ben-Gvir tarafından Netanyahu koalisyonunun kurulması için öncelikli şartlardan biri haline getirildiği belirtiliyor.