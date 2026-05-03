Petrol milyarderi iş adamı kızını evlendirmek için damat arıyor!

Kuveytli enerji devi ve petrol milyarderi El-Raşid'in, yatalak olan tek kızı için damat arayışı içine girmesi, Körfez dünyasında ve sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Milyarder iş adamının, kızının bakımını üstlenecek ve ona hayat arkadaşı olacak kişiye "hayal dahi edilemeyecek bir servet" vaat etmesi, kamuoyunu ikiye bölmüş durumda.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ: GERÇEK BİR YUVA MI YOKSA TİCARİ BİR ANLAŞMA MI?

Milyarder iş adamının bu hamlesi Kuveyt toplumunda büyük bir fikir ayrılığına yol açtı. Sosyal medya ve sokak anketlerinde halkın bir kesimi, bu durumu "çaresiz bir babanın evladına duyduğu derin sevginin tezahürü" olarak nitelendiriyor. Bu görüşü savunanlar, kızın özel durumu nedeniyle profesyonel bir bakımdan ziyade, ona sadakatle bağlanacak bir hayat arkadaşına ihtiyaç duyduğunu ve babanın bu ağır sorumluluğu maddi güçle teşvik etmesinin insani olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, toplumun hatırı sayılır bir kesimi ise bu girişime sert tepki gösteriyor. Eleştirenler, evliliğin kutsal bir bağ olduğunu ve "satılık bir ihale" gibi sunulmasının genç kadının onurunu zedelediğini savunuyor. "Sırf parası için biri evlenmek isteyecek" korkusu, tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. Birçok kişi, bu kadar büyük bir servetin gerçek sevgiyi değil, yalnızca profesyonel servet avcılarını ve fırsatçıları cezbedeceğini, bunun da genç kıza yarardan çok zarar getireceğini iddia ediyor.

MİLYAR DOLARLIK ÇEYİZİN GÖLGESİNDE İNSANLIK SINAVI

Haberin yayılmasıyla birlikte, milyarderin malikanesine başvuruların başladığı iddia edilirken, damat adayında aranacak tek şartın "sadakat ve şefkat" olduğu belirtiliyor. Ancak vaat edilen lüks yaşam, sınırsız mülkler ve devasa aylık ödenekler, bu "şefkat" arayışının samimiyetini gölgeliyor. Kamuoyu şimdi şu sorunun cevabını arıyor: Bir baba parasıyla kızına mutluluk satın alabilir mi, yoksa bu servet kızını daha büyük bir yalnızlığa mı mahkum edecek? Tartışmalar, körfez dünyasının muhafazakar yapısı ile modern kapitalizmin çatışması arasında gidip gelmeye devam ediyor.