Çöpe atan pişman olur! Patates kabuklarını dev yapan kullanım yolları! Göz altı torbalarına bunu yapın!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Patates; yüksek potasyum, lif ve B6 vitamini içeriğiyle beslenme ve sağlık alanında önemli bir yere sahiptir. Hiç düşünmeden çöpe gönderdiğiniz o patates kabukları, aslında bitkileriniz için süper gıda...

Tıp dünyasında ve beslenme biliminde patates, sadece bir karbonhidrat kaynağı değil, özellikle yüksek potasyum içeriği ve biyoaktif bileşikleri ile zengin bir mineral deposu olarak kabul edilir.Patates kabuklarının içeriğindeki zengin mineralleri toprağa geri kazandırarak hem çevreyi koruyabilir hem de bitkilerinizin büyüme hızına inanamayacağınız bir ivme kazandırabilirsiniz. Patates genellikle çöpe atıyoruz ancak çöpe atılan bu maddeler birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Hazine değeri taşıyan patates kabuklarının kullanım alanları duyanları şaşırtıyor. Patates kabukları da günlük hayatta problem yaşanan birçok sorunu ortadan kaldırıyor.

Patates soyarken kabuklarını incecik doğramanın marifet olduğunu düşünülüyor. Bu şekilde soymak patateslerin israf edilmesini önlüyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak günlük hayatta yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Patates kabukları gümüş temizliğinden leke çıkarmaya kadar birçok alanda etkili sonuçlar çıkarıyor. İşte patates kabuklarının kullanım alanları...

GÖZ ALTI TORBALARINA İYİ GELİYOR! Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir. Beyaz saçların oluşumunu engelleyemeyiz ancak görünmemesini sağlayabiliriz. Beyaz saçlarınızı boyamadan doğal yöntemlerle kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için yapmanız gereken patates kabukları ve klorsuz su. Evet, yalnızca bu iki malzemeyle beyazları kapatmanız mümkün. Patates kabuklarına klorsuz su ekleyerek 25 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra süzdüğünüz suyu boş bir şişeye aktarın. Her duştan sonra saçınıza uygulayın. Uygulama işleminden sonra saçınızı yıkamayın. Aynı zamanda bu işlem saçlarınızdaki kepek sorunlarınıza, kırıklara ve dökülmelere de iyi gelecektir. Soyduğunuz patatesin kabuklarından lezzet dolu çıtır çıtır cipsler hazırlamaya ne dersiniz? Patates kabuklarını ister sebze soyacağıyla isterseniz de bıçakla soyun. Soyulmuş patates kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra bir süre suda bekletin. Daha sonra tuz ekleyerek kızartma işlemine başlayabilirsiniz. Aynı zamanda fırında da rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Patates kabuklarını zeytinyağı ile yağladığınız fırın kabınıza serin. Üzerlerine arzuya göre dilediğiniz baharatları serpiştirerek ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirebilirsiniz. Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir. Patates, eskimiş mutfak eşyalarındaki tamir aletlerindeki ve diğer metal araç gereçlerdeki hafif pası çıkarmak için şaşırtıcı derecede etkili bir malzemedir. Gümüş eşyalarınızı parlak tutmak için pahalı gümüş parlatma ürünleri satın almanıza gerek yok. Sıradan bir patates, etkili bir gümüş cilası işlevi görür. Patatesteki nişasta, gümüş eşyalarınızdaki lekeleri gidermeye yardımcı olur ve gümüşlerinizin parlamasını sağlar. Patates, cilt için doğal bir ağartma ve parlatıcı madde görevi gören C vitamininin iyiliği ile doludur. Güneş lekelerini gidermede etkilidir. Ayrıca yüzdeki koyu halkaları, ince çizgileri ve kırışıklıkları önleyerek eşit bir ton oluşmasını engeller. Patates kabukları, temizleme alanında da kullanılabilir. Örneğin lavabo veya seramik ocaklardaki lekeleri, patatesin ıslak tarafı ile ovalayabilirsiniz. Lekeleri çıkardıktan sonra su ile durulayıp kurulayabilirsiniz.

Bahçenizi coşturmaya hazır mısınız? Patates kabukları da bu tür atıklardan biri ve çiçekleriniz için harika bir gübre olabiliyor! Bahçenizi kimyasal gübrelerden arındırıp tamamen doğal bir vahaya dönüştürmek sandığınızdan çok daha kolay. Patates Kabuklarını Gübre Olarak Kullanma Yöntemi Patates kabuklarını çiçekler için faydalı bir gübreye dönüştürmek oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler: Patates kabuklarını hazırlayın:Patates kabuklarını bir kenara ayırın. Sirke ekleyin: Kabukların üzerine birkaç damla beyaz sirke ekleyin. Fermentasyon:Kabukları sirke ile etkileşime girmesi için birkaç gün kapalı bir kapta bekletin. 2-3 gün sonra kap açıldığında, patates kabuklarının mayalanıp suyunu saldığı görülür. Gübre Olarak Kullanımı! Bu süreç sonunda elde ettiğiniz su, çiçekleriniz için gerçek bir hazinedir. Bu suyu çiçeklerinizin dibine dökün ve kısa sürede etkisini gözlemleyin. Azot, fosfor ve potasyum açısından zengin olan bu doğal gübre, çiçeklerinizin coşmasını sağlayacak. Patates kabuğu ile elde edilen doğal gübre, çiçeklere ayda en fazla iki defa uygulanmalıdır. Bu sayede, kısa süre içinde çiçek açmayan bitkileriniz bile çiçek açmaya başlayacak. Mutfak atıklarınızı değerlendirerek hem çevreye katkıda bulunabilir hem de bitkilerinizin daha sağlıklı ve canlı olmasını sağlayabilirsiniz. Patates kabuklarıyla elde edilen bu doğal gübre, bitkilerinize ihtiyaç duydukları besinleri sağlar ve onların coşmasına yardımcı olur. Evinizde saklı bu mucizeyi keşfedin ve çiçeklerinizin nasıl canlandığını izleyin! Biliyor muydunuz? Patates, mutfaklarda en çok kullanılan besinlerden biridir. Haşlama, kızartma ve fırınlama yöntemleriyle pişirilen bu besinin kabukları, genellikle çöpe atılır. Ama faydalarını öğrendiğinizde artık çöpe atmayacaksınız. İşte şoke eden kullanım alanları... Patates, hem ülkemizde hem de dünyada sıklıkla tüketilen besin kaynakları arasında yer alır. Sağlığımız açısından oldukça faydalı olan patates, besin değerleri bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Özellikle mutfakta birçok alanda kullanılan patates, genelde kabukları soyularak tüketilir. Fakat son zamanlarda patatesin kabuklarının soyulmaması gerektiği yönün birçok bilgi bulunuyor. Patates, içeriğinde yer alan vitamin, mineral, fitokimyasal ve lif sayesinde insan sağlığı destekler ve önemli katkılarda bulunur. Protein yönünden de oldukça zengin olan patates, doyurucu özelliğe sahiptir. Patates kabuklarını soymadan da tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Patates kabuklarını sakın soymayın! Patatesin kendisi kadar kabukları da sağlığımız üzerinde büyük bir rol oynuyor. Şimdilerde patatesi kabuklarıyla tüketmek tüm tabuları yıkıyor.

+90 (553) 313 94 23