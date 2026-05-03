  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çöpe atan pişman olur! Patates kabuklarını dev yapan kullanım yolları! Göz altı torbalarına bunu yapın! Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri! Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası Günay Güvenç için flaş karar Mükemmel bir çay için... Çay demlerken yapılan bu hata tüm tadı adeta yok ediyor! Peki ama nasıl? Siyonist korsanlığa karşı Gazze duvarlarından sanatlı haykırış! Her ortaya çıkan depreme aldanmayın! Osman Bektaş açıkladı: Dikkat çeken yeni tahmin! İstanbul'u işaret etti! Şehir ve insanlıktan sonra sağlık sistemi de çöktü
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Çağımızın en acımasız hastalığı olarak bilinen Alzheimer için dikkat çeken bir araştırma daha belli oldu.

#1
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığının belirtiler ortaya çıkmadan çok daha önce biyolojik olarak ilerlemeye başlayabileceğini gösterdi.

#2
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Bilim insanları, Alzheimer hastalığının çoğu insanın fark ettiğinden çok daha erken başlayabilen gizli bir evresini ortaya çıkardı. Çalışmada, hafıza kaybının fark edilir hale gelmeden çok önce ince biyolojik değişikliklerle başlamış olabileceği bildirildi. Yeni yapılan araştırmada, bir insanın yaşamı boyunca beyin ve kandaki temel değişikliklerin ne zaman hızlanmaya başladığı takip edildi.

#3
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Bulgular, hastalığın tespiti ve önlenmesi için en etkili zamanlamaya dair önemli ipuçları sundu.

#4
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Uzmanlar, Alzheimer hastalığının günümüzde kesin bir tedavisi bulunmadığını belirterek, biyolojik değişimlerin genellikle ne zaman ortaya çıktığını belirlemeyi amaçladıklarını söyledi.

#5
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Bu değişikliklerin daha erken tespit edilmesinin, hastalara ve ailelerine plan yapmaları, bakım aramaları ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek tedavilerden yararlanmaları için daha fazla zaman kazandırabileceği ifade edildi.

#6
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, yaklaşık 2 bin 100 katılımcının verilerini analiz etti. Alzheimer ile ilişkili değişimlerin ne zaman hızlanmaya başladığını tespit etmek için kan biyobelirteçleri, beyin taramaları ve bilişsel performans dahil olmak üzere çeşitli ölçümleri inceledi. Çalışmanın ilk yazarı olan Doçent Mingzhao Hu, “Bu toplum temelli çalışma, kanda ve görüntülemede ölçülen birden fazla Alzheimer biyobelirteci ile bilişin yaşa bağlı örüntülerine bütüncül bir bakış sunuyor. Sağlık göstergelerindeki değişikliklerin daha belirgin hale geldiği yaşları tahmin ediyor. Sonuçlar bu değişimlerin çoğunun genellikle 50’li yaşların sonlarından 70’li yaşların başlarına kadar gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.

#7
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Çalışmanın kıdemli yazarı Jonathan Graff-Radford ise “Alzheimer araştırmaları önleme ve daha erken tedaviye yöneldikçe, kan biyobelirteçleri bu tedaviler için en uygun kişilerin belirlenmesinde merkezi bir rol oynayacak. Bu biyobelirteçlerin ne zaman değişmeye başladığını ve bilişsel bozulmayla ne zaman ilişkilendiğini bilmek, önleyici taramaların en büyük etkiyi hangi yaşlarda gösterebileceğini anlamamıza yardımcı oluyor” açıklamasında bulundu.

#8
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Araştırmaya göre; Alzheimer hastalığının ilerleyişine dair zaman çizelgesinin haritalanması, bakım yaklaşımının daha çok ileri evrelere odaklanmak yerine erken teşhise kaydırılmasına yardımcı olabilir.

#9
Foto - Kan biyobelirteçleri... Alzheimer'ın gizli evresi: İşte erken teşhis belirtileri!

Çalışma ayrıca Alzheimer araştırmaları ve bakımında kan testlerinin artan önemine dikkat çekiyor. Bu testler, beyin görüntülemeye benzer eğilimler göstererek hastalıkla ilişkili değişimleri izlemeye ve daha yüksek risk altındaki kişileri belirlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Graff-Radford, nüfus taraması düşünüldüğünde, en kritik konunun zamanlama olduğunu vurgulayarak, “Biyobelirteçler değişmeden çok erken başlamak istemezsiniz ve bu çalışma, bu sorunu ele almaya başlamamıza yardımcı oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!
Gündem

Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!

Görevden alınarak yerine kayyım atanan DEM Partili Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk görevine dönemiyor.

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehlikeye ilk kez 2007'de dikkat çekmiştik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu'nu açıkladı. Nüfus oranlarındaki düşüşü "tedbir alınması gerek..
Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi olay Şanlıurfa’da yaşandı. Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan..
CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf
Gündem

CHP'li Özkan Yalım’ın makam şoföründen Özgür Özel'le ilgili gündemi sarsacak itiraf

Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına V..
İran'a saldırı ihtimali! Siyonistler hazırlanıyor
Dünya

İran'a saldırı ihtimali! Siyonistler hazırlanıyor

İsrail basınında yer alan iddiaya göre, Tel Aviv yönetimi ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonuna karşı hazırlıklarını hızlandı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23