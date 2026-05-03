SON DAKİKA
Gündem Trump'ın UFO hamlesi: Gerçek mi yoksa gündem değiştirme mi?
Trump'ın UFO hamlesi: Gerçek mi yoksa gündem değiştirme mi?

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump'ın UFO hamlesi: Gerçek mi yoksa gündem değiştirme mi?

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin elindeki gizli UFO ve “tanımlanamayan hava olayları” (UAP) belgelerini yakın gelecekte kamuoyuyla paylaşabileceğini belirterek dünya gündemini sarsan bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Göreve gelmeden önce şeffaflık sözü veren Trump’ın talimatıyla, yıllardır gizlilik perdesi arkasında tutulan verilerin açıklanması bekleniyor.

Süreci geri dönülemez bir noktaya getiren üç temel faktörün altını çizen uzmanlar; artan kamuoyu baskısı, derinleşen siyasi krizler ve küresel güvenlik endişelerine dikkat çekiyor. Özellikle nükleer savaş tehdidinin arttığı bir dönemde, bu araçların askeri sistemler üzerindeki etkisine dair iddialar, konuyu bir "komplo teorisi" olmaktan çıkarıp devlet politikası haline getiriyor.

Medyanın ve siyasetin UFO sınavı

Son dokuz yıl içinde dünya basınında 10 binden fazla UFO haberinin yer alması, konunun artık ana akım bir tartışma başlığına dönüştüğünü kanıtlıyor. Ancak Trump’ın bu hamlesi her kesimden destek görmüyor. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie gibi isimler, süreci halkın ekonomik ve siyasi sorunlardan uzaklaştırılması için kullanılan bir “dikkat dağıtma aracı” olarak nitelendiriyor.

Nükleer gerilim ve askeri tehdit iddiaları

İddiaların en çarpıcı boyutu ise nükleer teknoloji ile UFO gözlemleri arasındaki bağda yatıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası artan vakalarda, gizemli araçların askeri sistemleri devre dışı bıraktığı öne sürülüyor. Bilimsel kanıtı olmasa da bu durum, ulusal güvenlik çevrelerinde "potansiyel bir tehdit" olarak tartışılıyor.

Beyaz Saray'ın bitmeyen merakı

UFO dosyaları Donald Trump ile başlayan bir merak değil. Eski başkanlardan Jimmy Carter, 1969’da bizzat bir UFO gördüğünü iddia etmiş; Barack Obama ise görev süresi boyunca özel brifingler aldığını ancak kesin bir kanıt bulamadıklarını dile getirmişti. Uzmanlara göre Trump döneminde yapılacak olası bir net açıklama, insanlık tarihindeki en büyük bilimsel kırılmalardan biri olabilir.

