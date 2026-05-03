Konak Belediyesi'nde "Tetikçi" Skandalı: CHP'li Başkan ve Meclis Üyesine Soruşturma!

İddiaya göre, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özel bir hastanenin yanındaki 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmek istedi. Ancak CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli bu karara karşı çıkınca, gözdağı verilmesi için daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Aydoğdu'nun ifadesine göre, talep Belediye Başkanı Mutlu'nun bilgisi dahilinde Melda Erbaykent'ten geldi. Kendisinden Alaaddin Kurt'u silahla vurması, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesi istendiği iddia edildi.

Bu eylem karşılığında Aydoğdu'ya 10 milyon lira nakit para ve 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadinde bulunulduğu öne sürüldü.

"Didem Özel" Detayı ve Ses Kayıtları

Aydoğdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Melda Erbaykent'in kendisine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in bu arsanın satılmasını istediğini söylediğini iddia etti.

Bu detay, olayın siyasi boyutunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Ancak en çarpıcı gelişme, Aydoğdu'nun Melda Erbaykent ile yaptığı görüşmeleri gizlice kaydettiğini belirterek bu kayıtları savcılığa sunması oldu. Erbaykent'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, "Başkanla konuştuk... Alaaddin benimle uğraşıyor, onu da iki günde hallettim" şeklinde ifadelerin yer aldığı görülüyor. Bu kayıtlar, 6 Nisan 2026 tarihinde bilirkişiye teslim edildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Konak Belediyesi'nde yaşanan bu "tetikçi" skandalı, İzmir siyasetini derinden sarstı. Soruşturma devam ederken, iddiaların doğruluğu ve sorumluların kimlikleri merakla bekleniyor. Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin bu tür kirli işlere bulaşması, demokrasimiz adına büyük bir leke olarak değerlendiriliyor.