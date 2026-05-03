  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor! ABD'den Tarihi İtiraf! 'Korsan Gibiyiz' Çocukları parçalayan köpekler hala sokakta! Hiç kimse güvende değil 3 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Konak Belediyesi'nde "Tetikçi" Skandalı: CHP'li Başkan ve Meclis Üyesine Soruşturma!
Gündem

Konak Belediyesi'nde "Tetikçi" Skandalı: CHP'li Başkan ve Meclis Üyesine Soruşturma!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Konak Belediyesi'nde "Tetikçi" Skandalı: CHP'li Başkan ve Meclis Üyesine Soruşturma!

İzmir'de, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP meclis üyesi Melda Erbaykent hakkında, korkunç bir iddia ile soruşturma başlatıldı. Bir arsanın imara açılmasına karşı çıkan 3 CHP'li meclis üyesini darp ettirmek ve vurdurtmak için tetikçi tuttukları öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve tetikçi olduğu iddia edilen kişinin itirafları, olayın boyutlarını daha da derinleştiriyor.

İddiaya göre, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özel bir hastanenin yanındaki 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmek istedi. Ancak CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli bu karara karşı çıkınca, gözdağı verilmesi için daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Aydoğdu'nun ifadesine göre, talep Belediye Başkanı Mutlu'nun bilgisi dahilinde Melda Erbaykent'ten geldi. Kendisinden Alaaddin Kurt'u silahla vurması, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesi istendiği iddia edildi.

Bu eylem karşılığında Aydoğdu'ya 10 milyon lira nakit para ve 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadinde bulunulduğu öne sürüldü.

"Didem Özel" Detayı ve Ses Kayıtları

Aydoğdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Melda Erbaykent'in kendisine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in bu arsanın satılmasını istediğini söylediğini iddia etti.

Bu detay, olayın siyasi boyutunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Ancak en çarpıcı gelişme, Aydoğdu'nun Melda Erbaykent ile yaptığı görüşmeleri gizlice kaydettiğini belirterek bu kayıtları savcılığa sunması oldu. Erbaykent'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, "Başkanla konuştuk... Alaaddin benimle uğraşıyor, onu da iki günde hallettim" şeklinde ifadelerin yer aldığı görülüyor. Bu kayıtlar, 6 Nisan 2026 tarihinde bilirkişiye teslim edildi.

 

Soruşturma Derinleşiyor

Konak Belediyesi'nde yaşanan bu "tetikçi" skandalı, İzmir siyasetini derinden sarstı. Soruşturma devam ederken, iddiaların doğruluğu ve sorumluların kimlikleri merakla bekleniyor. Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin bu tür kirli işlere bulaşması, demokrasimiz adına büyük bir leke olarak değerlendiriliyor.

CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!
CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!

Gündem

CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!

CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar
CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar

Gündem

CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar

Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan
Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan

Yerel

Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti
Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

Gündem

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23