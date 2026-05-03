Afyon'da feci kaza! AK Partili eski vekilin yeğeni alev alan araçta can verdi!

Bir otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu araç bir anda alev topuna döndü. Yangının kısa sürede büyümesiyle araç içinde mahsur kalan sürücü feci şekilde can verirken, araçta bulunan 30 yaşındaki G.Ç. ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlere Çarpan Araç Alevlere Teslim Oldu

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan talihsiz sürücünün cenazesi morga götürüldü. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki tanınmış iş insanı Murtaza Topal olduğu tespit edildi.

Siyaset Dünyasını Sarsan Acı Kayıp

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Murtaza Topal’ın, AK Parti camiasının yakından tanıdığı bir ismin akrabası olduğu ortaya çıktı. Topal’ın, 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı yapan ve ardından milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, bir ocağı söndüren ve siyaset dünyasında derin üzüntü yaratan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.