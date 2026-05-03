CHP'de rüşvetli kurultay hesaplaşması: Kirli pazarlıklar 6 Mayıs'ta yargıya taşınıyor

CHP’nin şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultayı’nda patlak veren "satılık oy" skandalında hesap vakti geldi. Ekrem İmamoğlu’nun "şüpheli" sıfatıyla hakim karşısına çıkacağı davada; delegelere rüşvet olarak dağıtılan paralar, vaat edilen koltuklar ve iradeyi ipotek altına alan "fotoğraflı ispat" rezaleti tüm çıplaklığıyla sorgulanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaibelerle dolu 38. Olağan Kurultayı’na yönelik "oy karşılığı para ve makam" skandallarıyla açılan ceza davasında gözler 6 Mayıs’a çevrildi. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun "şüpheli", Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise "mağdur" sıfatıyla yer aldığı davanın yeni duruşmasında sanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “oy karşılığı para ve makam” iddialarıyla açılan davada kritik duruşma 6 Mayıs’ta görülecek. Ankara’da görülen davada, Ekrem İmamoğlu “şüpheli”, Kemal Kılıçdaroğlu ise “mağdur” olarak yer alıyor. İddianamede, delegelere para ve görev teklif edilerek oy yönlendirmesi yapıldığı, oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği öne sürülüyor. Detaylar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "oy karşılığı para ve makam" iddialarıyla açılan ceza davasında gözler 6 Mayıs'a çevrildi.

SANIKLAR DİNLENECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "şüpheli", eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "mağdur" sıfatıyla yer aldığı davanın beşinci duruşmasında sanıkların dinlenmesi bekleniyor.

SKANDAL İDDİALAR İDDİANAMEDE

Davanın içeriğine dair çarpıcı detayları paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Ana muhalefet partisinin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırıldığı iddia ediliyor. Özgür Özel lehine oy kullanılması için delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği teklif edildiği ifade ediliyor" sözleriyle sürecin perde arkasını araladı. Ağaoğlu ayrıca, delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği iddiasının da dosyada yer aldığını belirtti.

12 İSİM İÇİN HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

Yargılanan isimlerin profiline ve istenen cezalara dikkat çeken Tülay Ağaoğlu, "Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi bu davada yargılanıyor. Şüpheliler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı, Bursa ve Erzurum İl Başkanları da yer alıyor. Bu isimler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.

DOSYAYA YENİ İDDİANAME EKLENDİ

Hukuki süreçteki son gelişmeleri aktaran Ağaoğlu, "Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay davası dosyasına eklendi" bilgisini paylaştı.

KURULTAY "YOK HÜKMÜNDE" SAYILABİLİR Mİ?

Hukuki karmaşaya da açıklık getiren Tülay Ağaoğlu, "Kafalar biraz karışıyor ancak bir de 'mutlak butlan' davası var. O dava şu an istinaf mahkemesinde görülüyor ve 38. Kurultay'ın yok hükmünde sayılıp sayılmayacağına ilişkin bir karar bekleniyor. Bu ceza davası ise ondan tamamen farklı bir dosya olarak yürütülüyor" sözleriyle davanın iki farklı koldan ilerlediğini vurguladı.

chp ve durumlar

kemalci ve demciler doğulular grubuyla <<ekremcilerin catısması karadenziililerin <<ortada kalan özgür özelciler <<işleri zor

Vatandaş

Ertelenir yine,ne güzel adalet.
