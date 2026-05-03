Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına almaya gelen polislere metresiyle yakalanan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Yalım, partiden tüm tepkilere rağmen gönderilmemişti. Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Özgür Özel'in sonuna kadar direnmesi, partinin ahlak ve adaletle ilgisi olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.