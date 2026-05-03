  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti! Bir insan hayatı boyunca kaç ton yemek yer? Rakam dudak uçuklatıyor! Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Teknoloji Çin robot çağını başlattı! Tüm ev işlerini yapacak robot satışa çıkıyor!
Teknoloji

Çin robot çağını başlattı! Tüm ev işlerini yapacak robot satışa çıkıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin robot çağını başlattı! Tüm ev işlerini yapacak robot satışa çıkıyor!

Çin’in robotik şirketi UniX AI, yatak yapmaktan, ev süpürmeye, yemek yapmaktan banyo temizliğine kadar günlük ev işlerini üstlenmeyi vaat eden insansı bir robotu tanıttı. 1,6 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki robot, tek şarjla 12 saate kadar çalışabiliyor. Önümüzdeki günlerde satıya sunulacak robotun satış fiyatı açıklanmadı.

Robot çağını başlatmaya hazırlanan UniX AI açıklamasına göre, modelin adı Panther ve hemen ticari satışa sunulacak. 1,6 metre boyunda ve yaklaşık 80 kilogram ağırlığında olan cihaz, tek şarjla 12 saate kadar çalışabiliyor. Şirketin yayınladığı tanıtım videosunda, yatak yapma, tezgah ve tuvalet temizleme, kahvaltı hazırlama, yıkama ve kurutma gibi bir dizi ev işi yaparken gösteriliyor.

UniX AI’nin kurucusu ve CEO’su Fred Yang, şirketin sadece gelişmiş teknoloji geliştirmekle sınırlı olmadığını, robotları evlere, otellere, kamusal alanlara ve güvenlik hizmetlerine toplum için verimlilik araçları olarak entegre etmeyi hedeflediğini söyledi.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ HIZINDA HAREKET EDİYOR

İki eli bulanan ve kollarında farklı şekil ve boyutlardaki nesnelere uyum sağlayacak şekilde akıllı kavrama mekanizmaları bulunan robot, mutfak eşyalarından temizlik fırçalarına kadar her şeyi tutabiliyor. Gövdesi dikey olarak 80 cm uzayabildiği için hem yüksek raflara hem de zemine yakın alçak noktalara ulaşabilen robot uzayı algılamak ve kendini yönlendirmek için binoküler görüş, kamera, lidar ve ultrason sensörleri kullanırken, saniyede yaklaşık 1,89 metre hızla hareket ediyor; bu da tempolu bir yürüyüş hızına yaklaşık olarak denk geliyor.

YAŞLI BAKIMINDA DA KULLANILACAK

İlk test ve gösterimlerde Panther, çay yapma, mutfağı temizleme ve çamaşır makinesini kullanma gibi birçok komuta hızlı şekilde yanıt verdi. UniX AI, ev işlerinin ötesinde perakende, otelcilik, turizm, yaşlı bakımı, arkadaşlık, araştırma ve eğitim alanlarındaki uygulamaları da hedefliyor. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Rekor her an kırılabilir: Çinli insansı robot Bolt’un tahtını sallıyor! Saniyede on metre hıza ulaştı
Rekor her an kırılabilir: Çinli insansı robot Bolt’un tahtını sallıyor! Saniyede on metre hıza ulaştı

Teknoloji

Rekor her an kırılabilir: Çinli insansı robot Bolt’un tahtını sallıyor! Saniyede on metre hıza ulaştı

Filmler gerçek oldu, siparişleri artık o taşıyor! Robot garson dönemi başladı
Filmler gerçek oldu, siparişleri artık o taşıyor! Robot garson dönemi başladı

Yaşam

Filmler gerçek oldu, siparişleri artık o taşıyor! Robot garson dönemi başladı

Unitree'nin insansı robotları Tokyo Havalimanı'nda çalışacak
Unitree'nin insansı robotları Tokyo Havalimanı'nda çalışacak

Teknoloji

Unitree'nin insansı robotları Tokyo Havalimanı'nda çalışacak

Boğaziçi Teknopark'ta üretiliyor! Türk robotik baristadan teknolojik hamle
Boğaziçi Teknopark'ta üretiliyor! Türk robotik baristadan teknolojik hamle

Teknoloji

Boğaziçi Teknopark'ta üretiliyor! Türk robotik baristadan teknolojik hamle

Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti
Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti

Seyahat

Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti

Meta robotlara "zekâ" katan girişimi satın aldı
Meta robotlara "zekâ" katan girişimi satın aldı

Teknoloji

Meta robotlara "zekâ" katan girişimi satın aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23