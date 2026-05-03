Çin robot çağını başlattı! Tüm ev işlerini yapacak robot satışa çıkıyor!

Robot çağını başlatmaya hazırlanan UniX AI açıklamasına göre, modelin adı Panther ve hemen ticari satışa sunulacak. 1,6 metre boyunda ve yaklaşık 80 kilogram ağırlığında olan cihaz, tek şarjla 12 saate kadar çalışabiliyor. Şirketin yayınladığı tanıtım videosunda, yatak yapma, tezgah ve tuvalet temizleme, kahvaltı hazırlama, yıkama ve kurutma gibi bir dizi ev işi yaparken gösteriliyor.

UniX AI’nin kurucusu ve CEO’su Fred Yang, şirketin sadece gelişmiş teknoloji geliştirmekle sınırlı olmadığını, robotları evlere, otellere, kamusal alanlara ve güvenlik hizmetlerine toplum için verimlilik araçları olarak entegre etmeyi hedeflediğini söyledi.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ HIZINDA HAREKET EDİYOR

İki eli bulanan ve kollarında farklı şekil ve boyutlardaki nesnelere uyum sağlayacak şekilde akıllı kavrama mekanizmaları bulunan robot, mutfak eşyalarından temizlik fırçalarına kadar her şeyi tutabiliyor. Gövdesi dikey olarak 80 cm uzayabildiği için hem yüksek raflara hem de zemine yakın alçak noktalara ulaşabilen robot uzayı algılamak ve kendini yönlendirmek için binoküler görüş, kamera, lidar ve ultrason sensörleri kullanırken, saniyede yaklaşık 1,89 metre hızla hareket ediyor; bu da tempolu bir yürüyüş hızına yaklaşık olarak denk geliyor.

YAŞLI BAKIMINDA DA KULLANILACAK

İlk test ve gösterimlerde Panther, çay yapma, mutfağı temizleme ve çamaşır makinesini kullanma gibi birçok komuta hızlı şekilde yanıt verdi. UniX AI, ev işlerinin ötesinde perakende, otelcilik, turizm, yaşlı bakımı, arkadaşlık, araştırma ve eğitim alanlarındaki uygulamaları da hedefliyor. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.