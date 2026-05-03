  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti! Bir insan hayatı boyunca kaç ton yemek yer? Rakam dudak uçuklatıyor! Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Ekonomi Tünelden 3 yılda 5,2 milyon araç geçti Zigana'da çifte kazanç
Ekonomi

Tünelden 3 yılda 5,2 milyon araç geçti Zigana'da çifte kazanç

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Tünelden 3 yılda 5,2 milyon araç geçti Zigana'da çifte kazanç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli’nden 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 aracın geçtiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde 3 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağladığını kaydetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Zigana Tüneli’nin yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelimiz, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak tarihe geçti. Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı" ifadelerini kullandı.

 'KARBON SALINIMINI 44 BİN TON AZALTTIK'

Bakan Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde 3 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağladıklarını kaydederek, "Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık. Karadeniz’in sembolü Zigana Tüneli’mizi 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı" dedi.

'GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLADI'

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünelin, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, "Yapılan çalışmalar ile mevcut güzergahtaki 90 virajı ortadan kaldırdık. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Seyahat süresi 35 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu: "Biz laf değil eser üretiyoruz"
Seyahat süresi 35 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu: “Biz laf değil eser üretiyoruz”

Gündem

Seyahat süresi 35 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu: “Biz laf değil eser üretiyoruz”

Bakan Uraloğlu, Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!
Bakan Uraloğlu, Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!

Gündem

Bakan Uraloğlu, Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu: Bölünmüş yolda hedef 38 bin kilometre!

Bakan Uraloğlu Başkentray'ın yolcu sayısını açıkladı! 140,3 milyona ulaştı
Bakan Uraloğlu Başkentray'ın yolcu sayısını açıkladı! 140,3 milyona ulaştı

Ekonomi

Bakan Uraloğlu Başkentray'ın yolcu sayısını açıkladı! 140,3 milyona ulaştı

Bakan Uraloğlu aktardı… Üçlü pist operasyonlarıyla yılda 50 bin ton karbon salınımı önlendi!
Bakan Uraloğlu aktardı… Üçlü pist operasyonlarıyla yılda 50 bin ton karbon salınımı önlendi!

Gündem

Bakan Uraloğlu aktardı… Üçlü pist operasyonlarıyla yılda 50 bin ton karbon salınımı önlendi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23