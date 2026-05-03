İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun reklam belediyeciliği İstanbul'u adeta bir ölüm tuzağına çevirdi. Liyakatli kadroları tasfiye edip İBB birimlerini siyasi kadrolaşma yuvasına çeviren zihniyet, yol ortasındaki bir rögar kapağını bile sabit tutmayı beceremeyince gencecik bir mühendis hayattan koparıldı. Küçükçekmece'de otobüs beklerken İSKİ'nin ihmali sonucu yerinden oynayan kapağa çarpan aracın altında kalarak can veren Görkem Selvitop'un vebalini kim ödeyecek?

CHP Medyasından İhmali Gizleme Operasyonu

Milletin canını hiçe sayan bu liyakatsizlik yetmezmiş gibi, CHP'nin borazanı Sözcü gazetesi de gerçekleri gizlemek için adeta takla attı! Polis tutanağında "rögar kapağından sorumlu kurum" yani açıkça İBB ve İSKİ kusurlu bulunmasına rağmen, Sözcü bu cinayeti perdelemek için İSKİ ismini ağzına dahi alamayıp sadece "kurum" diyerek geçiştirdi. İhmalleri örtbas ederek cinayeti meşrulaştırmaya kalkan bu kalemşörlük, İstanbullunun can güvenliğinden çok İmamoğlu'nun koltuğunu dert edindiğini bir kez daha kanıtladı.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığı bölgede hiçbir önlem almayan İBB yönetimi, vatandaşın feryadına kulaklarını tıkamaya devam ediyor. Acılı aile hem ihmalkar sürücüden hem de tedbir almayan kurumdan şikayetçi olacağını haykırırken, İstanbul halkı her gün bir başka İBB ihmaliyle burun buruna yaşıyor. Hizmet yerine şov peşinde koşanların yönettiği İstanbul'da, artık sokaklarda yürümek bile bir cesaret işi haline gelmiştir.