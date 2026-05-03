Mehmetçiğin şefkati Melike ile birlikte yürekleri de ısıttı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, 16 saat sonra askerler tarafından bulunduğunda üşümemesi için bir askerin "Komutanım, montumuzu verelim" demesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Melike'ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım yürekleri ısıttı. Küçük çocuğun üşüdüğünü fark eden bir askerin, "Komutanım, montumuzu verelim" diyerek kendi kıyafetini uzatması operasyona damga vurdu. Melike'nin sağ salim bulunmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ekipler, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen minik kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve bölge halkı Mehmetçiğe teşekkürlerini sundu.

