  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in yaptığı açık bir hukuk ihlali Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı! ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık Yavaş hani yememiş, yedirmemişti? 15. soruşturma ihaleye fesattan ‘Hırsız’ın mesajı kavga çıkardı Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? "Veri ekonomisi" gerçeği gün yüzüne çıktı CHP'nin spor kulübü kılıflı haraç sistemi deşifre oldu! MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir Kahramanmaraş'taki okul saldırısından çok kötü haber... Ölü sayısı yükseldi Plastik zehirdir, cam hayattır!
Yerel Mehmetçiğin şefkati Melike ile birlikte yürekleri de ısıttı
Yerel

Mehmetçiğin şefkati Melike ile birlikte yürekleri de ısıttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, 16 saat sonra askerler tarafından bulunduğunda üşümemesi için bir askerin "Komutanım, montumuzu verelim" demesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, 16 saat sonra askerler tarafından bulunduğunda üşümemesi için bir askerin "Komutanım, montumuzu verelim" demesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Melike'ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım yürekleri ısıttı. Küçük çocuğun üşüdüğünü fark eden bir askerin, "Komutanım, montumuzu verelim" diyerek kendi kıyafetini uzatması operasyona damga vurdu. Melike'nin sağ salim bulunmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ekipler, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen minik kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve bölge halkı Mehmetçiğe teşekkürlerini sundu.

Önceki gün kaybolan 2,5 yaşındaki Melike 16 saatlik aramanın ardından ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail

Ben askerimiz askerde benim çok özelsiniz MEHMETÇİK siniz ALLAH'IM ayağınızı taşdan bile korusun amin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23