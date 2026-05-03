Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağına ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçime gireceğine dair iddiaları değerlendirdi. Arınç, sık sık hükümetin politikalarını eleştirmesi ile ilgili de "Ben muhalif olmam ama eleştiri hakkımı kullanırım. Bu evin sahibi benim" dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Suriçi İstanbul Buluşmaları’na katıldı. Programda konuşan Arınç, hükümetin politikalarını sık sık eleştirmesi ile ilgili "Ben muhalif olmam ama eleştiri hakkımı kullanırım buna hakkım var. Bu evin sahibi benim" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili Arınç, "Trump yaşamı ne kadar çok seviyorsa onlar da (İranlılar) ölümü o kadar çok seviyorlar. Hayatı sevenlerle ölümü sevenler arasında bir mücadele" ifadelerini kullandı.

TAYYİP BEY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Arınç, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti: “Ben bu süreci destekliyorum. Tayyip Bey temkinli yaklaşıyor. Geçmiş dönemde örgütün ihaneti nedeniyle. Oluşan ‘Örgüte güvenilmez’ algısı hala kuvvetli. Mağaralar hala boşaltılmadı.

ABDULLAH GÜL ADAY MI OLACAK?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kurup yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara da değinen Arınç, “Abdullah Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok. Haşim Kılıç, Hüseyin Çelik gibi arkadaşlar ‘Demokrasi Buluşmaları’ yapıyorlar ama parti kurmak gibi bir niyetleri yok. Abdullah Bey bu işlerin içinde değil” ifadelerini kullandı.

Kürşat

Nedense Arınç'a hiç güvenemiyorum....
