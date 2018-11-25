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Yorumcu Erman Toroğlu: Ankaragücü'nü kendi seyircisi durdurdu

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Ankaragücü Beşiktaş maçını yorumladı.

25 Kasım 2018 Pazar 03:13
Yorumcu Erman Toroğlu: Ankaragücü'nü kendi seyircisi durdurdu

Beşiktaş, Süper Lig 14. haftasında Kayseri'de Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakada Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından müsabakayı değerlendirdi.

'' Ankaragücü'nü kendi seyircisi durdurdu''

Ankaragücü'nü kendi seyircisi durdurdu. Takım baya iyi gidiyordu. Bu takım nasıl durur? Ya hakem birkaç futbolcuyu atar. Ya da Ankaragücü seyircisi taraftara pet şişe atar. Takımın temposu soğur ve Beşiktaş kendine gelerek 4 çeker. 

Nasıl bir seyirci bu ya? Akıllı bir seyirci takımı iyi giderken tempo yaptırır. Akıllı bir seyirci takımı kötü giderken maçı durdurur, nefes aldırır takımına. Takımı tempolu atak yaparken maçı durdurmaz ki akıllı seyirci. Karius akıllı. Ankaragücü çok gelmeye başladı. Ankaragücü taraftarı çanak tuttu buna ve atılan yabancı maddeleri Karius hakeme söyledi. Acemi bir seyirci işi bitirdi. Ankaragücü taraftarı takımını durdurdu, Beşiktaş futbol oynamaya başladı. Helal olsun Beşiktaş'a!" 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 03:13
  1. Kayseri
  2. Erman Toroğlu
  3. Ankaragücü
  4. Beşiktaş
  5. Süper Lig
  6. Ankaragücü taraftarı

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