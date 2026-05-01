Aman dikkat: Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı!

Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılar, emekli vatandaşlara “bayram ikramiyeniz yattı” mesajı göndererek sahte linklere yönlendiriyor. Linke tıklayanların kimlik ve banka bilgileri çalınıyor, hesaplar boşaltılıyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi, “3 bin lira zam geldi” diyerek kandırmak. Emeklilerin telefonlarına “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın.” mesajı gönderiliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların bilgileri ele geçirilirken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara aktarılıyor. Hatta emeklilerin adına ihtiyaç kredisi bile çekilebiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir.” uyarısında bulundu. Uzmanlar, mağduriyet yaşamamak için şüpheli mesajların silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerektiğini vurguladı.