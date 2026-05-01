Fidan, Erakçi ile görüştü! Gündem: Müzakere süreci
Kuneytra'ya havan topu ateşi açtı İşgalci katil sürüsü yine Suriye'ye saldırdı
Kuneytra'ya havan topu ateşi açtı İşgalci katil sürüsü yine Suriye'ye saldırdı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin haberine göre, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı çevresine 5 havan topu mermisi attığı aktarıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin haberine göre, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı çevresine 5 havan topu mermisi attığı aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Vay vay

Suriyede büyük patron Abd, küçük ortak israildir.

Ömer

Suriye ile savunma anlaşması yapılmalı , Türkiye garantör olmalı yoksa itrail Şam’ı bile işgal edebilir çünkü Şam yönetiminin gücü yok maalesef . Suriye havadan korunmalı . Bakın Golan tepeleri göz göre göre gitti bununla katil sürüsü yetinmez
