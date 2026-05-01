Gurbetçiyi yok mu sayalım! Bakan Göktaş'tan o görüntülere tokat gibi cevap!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Brüksel'de esnaf ziyaretine çıktığı ve dertlerini dinlediği görüntüler tartışma yarattı. Türkiye'de esnaf ziyareti yapmadığına yönelik iddialara yanıt veren Bakan Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyareti gündem oldu. Brüksel'deki esnafları tek tek gezip dertlerini dinleyen Bakan Göktaş, Türkiye'deki esnafları ziyaret etmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı.

"Onları yok mu sayacağız"

Gazeteci Sinan Burhan'a verdiği röportajda söz konusu eleştirilere yanıt veren Bakan Göktaş "Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da Yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum" dedi.

"Orada ekmek sattım, kasiyerlik yaptım"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş sözlerine şöyle devam etti; "Bu dil gurbetçilere hakarettir. Elbette onları ziyaret ederim, sorunlarını da dinlerim. Doğup büyüdüğüm sokaklarda, ailemin esnaflık yaptığı sokaklarda esnaflarımızla kucaklaşmak kadar doğal ne olabilir? Orada ekmek sattım. Kasiyerlik yaptım, okudum, 2 dönem milletvekilliği yaptım."