Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kerkük'ten Ankara'ya yeniden uçuş müjdesi! Savaş nedeniyle kapanan gökyüzü tekrar açıldı!

ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından tırmanan gerilim nedeniyle Irak, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Bölgedeki savaş ortamının etkisiyle durdurulan seferler, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden devreye alındı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların durduğu Kerkük Havalimanı'ndan Kerkük-Ankara seferleri yeniden başladı.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Yollarının, yaklaşık iki ayın ardından Ankara'ya ilk seferinin bugün saat 09.45'te Uluslararası Kerkük Havalimanı’ndan gerçekleştirildiğini belirtti.

Samed, Irak Hava Yolları’nın Kerkük-Ankara seferlerinin haftada 3 kez yapılacağını söyledi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak, hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.

