Camide pes dedirten yarı çıplak ahlaksızlık! Dar ağacında sallandırın bunları

Müslümanların ibadet evi olan camilerde sergilenen bu fütursuzluk, sadece bir edepsizlik değil, milletin manevi değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, ibadethaneleri kirletenlerin elini kolunu sallayarak gezmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Milletin vicdanı yaralı: "En ağır ceza verilsin"

Görüntülerin yayılmasının ardından milyonlarca vatandaş, mabetlerimizi korumak adına yasaların sertleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Toplumun ortak sesi haline gelen talepler şunlar:

Caydırıcı Yaptırımlar: İbadethanelerde ahlaksızlık yapanlara yönelik mevcut cezaların yetersiz kaldığı ve bu suçun karşılığının idam dahil en ağır yaptırımlar olması gerektiği ifade ediliyor.

İbretlik Kararlar: Bu tarz sapkınlıkların bir daha yaşanmaması için yargının ibretlik kararlar imza atması bekleniyor.

Kutsallara Kalkan: Müslümanların onuru olan camilerin, bu tür kirli emellere alet edilmesine karşı devletin demir yumruğunu göstermesi isteniyor.

"Dua" kelimesini siper eden pişkinliğe isyan

Yakalandığı an "Dua ediyorduk" diyerek kutsal kavramları bile pisliğine alet etmeye çalışan şahsa öfke dinmiyor. Halk, mabetlerimizi bu denli aşağılık bir duruma düşürenlerin toplum vicdanında zaten mahkum olduğunu, ancak hukuken de en sert şekilde karşılık bulması gerektiğini belirtiyor.