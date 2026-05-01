Ulaşım ağında hep daha iyiye doğru! Karaman çevre yolunda müjdeli haber

KARAMAN-ULUKIŞLA HATTIMIZI ÇİFT HATLI, ELEKTRİKLİ VE SİNYALLİ OLARAK İNŞA EDİYORUZ: Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattını 8 Ocak 2022’de hizmete açtıklarını da hatırlatarak “Açıldığı günden bu yana Karaman ile Konya, Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 5 milyon 250 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunduk. Bu hattın devamı olan toplam 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla Hattımızı da saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz.” dedi. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı’nın sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Tamamlandığında hattımızın yük potansiyeli yıllık yaklaşık 34 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,7 milyon yolcu olacak, Konya-Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya düşecektir. Ayrıca Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz ve hatta Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız. İnşallah projemizi önümüzdeki yılın son çeyreği içerisinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz. Yine hattımızın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut konvansiyonel hatla, sonrasında da bu güzergah için ihalesini bu yılın ilk ayında yaptığımız Aksaray-Yenice arasındaki Hızlı Tren Hattı ile başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep’teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız.”