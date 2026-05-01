Yaylalar beyaza büründü Hava sıcaklıkları düştü Bolu'da kar başladı
Kent genelinde mayıs ayının ilk gününde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, soğuk ve yağışlı havayı beraberinde getirdi. Şehir merkezinde yağmur aralıklarla etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde yağış yerini kara bıraktı.
Bolu'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde yağmur görülürken, kentin önemli turizm alanlarından Sarıalan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Özellikle Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan Sarıalan Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Yaylada mayıs ayında kıştan kalma manzaralar oluştu.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, kar yağışının hafta boyunca yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.