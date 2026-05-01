‘Kim Milyoner Olmak İster'de 'O piti piti' ile 50 bin lira kazandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gülümseten anlar yaşandı. Programa katılan Murat Aydoğan isimli bir yarışmacı, örneğine kolay rastlanmayan bir yöntemle 50 bin TL'lik soruyu bildi.

Yarışmacıya, “Gabriel Garcia Marquez’in ezberden okuyabildiğini söylediği ‘Pedro Paramo’ adlı eserin yazarı kimdir?” sorusu yöneltildi. Sorunun değeri ise 50 bin TL'ydi. Uzun süre düşünen yarışmacı, doğru yanıtı bilmediğini söyledi. Daha sonra joker hakkını kullanan yarışmacı, kalan iki şık arasında tercih yapmaya karar verdi. Cevap için farklı bir yönteme başvuran yarışmacı, “o piti piti” yaparak bir seçeneği işaretledi. Stüdyoda gülümsemelere neden olan bu anların ardından açıklanan sonuçla yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Büyük sevinç yaşayan yarışmacı, stüdyodaki seyirciler tarafından alkışlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.