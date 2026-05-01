Siyonist İsrail'in yeni kabusu: MIZRAK! Türk teknolojisi Demir Kubbe'yi çaresiz bırakacak!

Türk savunma sanayi neferlerinden BAYKAR'ın geliştirdiği MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat'ı İsrail'de paniğe neden oldu. Türklerin sürü teknolojisiyle Demir Kubbe'yi savunmasız hale getirebileceğini yazan Tel Aviv basını, “MIZRAK'ın uygun konumlandırılması halinde doğrudan 1000 kilometre menzil içinde İsrail'in tamamı, Türkiye'nin doğrudan vuruş menziline giriyor.” dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi neferlerinden BAYKAR'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat'ı soykırımcı İsrail'den gündem oldu. MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat'ın 1000 kilometreyi aşan menzili Tel Aviv'i paniğe sevk etti. MIZRAK'ı "Demir Kubbe'nin yeni kabusu" olarak nitelendiren İsrail basını Türk teknoloji harikasını mercek altına aldı.

MIZRAK'I "ÇAĞIR AÇAN MÜHİMMAT" İLAN ETTİLER

"1000 km menzilli silah: Türkiye, İsrail için tehdit seviyesini yükseltiyor" başlığıyla haber yayımlayan İsrail merkezli Nziv haber sitesi yayımladığı haberinde, "Türk şirketi BAYKAR, MIZRAK adlı Ankara'nın yeni çığır açan mühimmatını tanıttı. Bu mühimmat, Türkiye'nin askeri yeteneklerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve bölge için stratejik sonuçlar doğuruyor" denildi.

BAYKAR'ın MIZRAK ve K2 kamikaze İHA gibi yeni sistemlerini asimetrik savaşın çehresini değiştireceğini aktaran Tel Aviv basını, söz konusu teknolojilerin Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü nüfuzunu perçinlenmek için tasarlandığını öne sürdü.

"İSRAİL TÜRKİYE'NİN MENZİLENE GİRİYOR" KORKUSU

MIZRAK'ın özellikle menziline dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin bu yeni hamlesi, çeşitli nedenlerle İsrail'e yönelik tehdit seviyesini yükseltiyor. Uygun konumlandırılması halinde doğrudan 1.000 km menzil içinde İsrail'in tamamı, Türkiye'nin doğrudan vuruş menziline giriyor." denildi.

MIZRAK'ın yapay zeka destekli navigasyon sistemine dikkat çekilen haberde, Tel Aviv'in böyle bir teknolojiye karşı koyamayacağına atıfta bulunularak, "Türkler, sürü teknolojisiyle Demir Kubbe'yi savunmasız hale getirebilir." ifadeleri kullanıldı.

"ELİMİZİ ÇABUK TUTMALIYIZ" İTİRAFI

Türk İHA'larının önümüzdeki yıllarda muhabere sahalarında olacağını öne süren Tel Aviv basını, "Elimizi çabuk tutmamız gereken bir dönemdeyiz. İsrail ordusunun bir an önce buna özel bir savunma yanıtı geliştirmesi gerekiyor." itirafında bulundu.

Haberin son kısmında şu ifadelere yer verildi;

"Tüm bunlar Türkiye'nin insansız hava araçları alanında küresel bir güç olma vizyonunun parçası. Türk dronları koordineli bir grup olarak çalışabilir, birbirleriyle iletişim kurabilir ve radar sistemlerini etkisiz hale getirmek ve devre dışı bırakmak için otonom olarak hedefler belirleyebilirler. Yani Demir Kubbe'nin yeni kabusu olabilirler."

MIZRAK, SAHA 2026'DA İLK KEZ VİTRİNE ÇIKACAK

Baykar tarafından geliştirilen MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom kabiliyetleriyle ilk kez SAHA 2026'da tanıtılacak. Karadan karaya derin operasyon yeteneği, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profiliyle öne çıkan sistemin, modern muharebe sahasında önemli bir kuvvet çarpanı olması hedefleniyor. Çift ve tek harp başlıklı iki farklı versiyonla geliştirilen MIZRAK, elektro-optik ve kızılötesi kamera seçenekleriyle keşif-gözetleme yapabiliyor. GPS'e bağımlı olmadan görev icra edebilen sistem, anti-jamming özellikleri ve yapay zeka destekli güdüm altyapısıyla zorlu harp koşullarında etkinlik sağlıyor.

İnsansız hava araçlarıyla entegre çalışabilen mühimmat, 7 saate kadar havada kalış süresi, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.