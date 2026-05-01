Bu tuzağa düşmeyin! "Özel bankadan arıyoruz sigorta iadeniz var"
Gündem

Bu tuzağa düşmeyin! "Özel bankadan arıyoruz sigorta iadeniz var"

Bu tuzağa düşmeyin! "Özel bankadan arıyoruz sigorta iadeniz var"

Batman’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi gibi tanıtan şahıslar, "sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği" vaadiyle bir vatandaşı ağlarına düşürdü. Şüpheliler, bu yolla mağdur vatandaşı toplam 1 milyon 800 bin TL dolandırdı.

Batman’da kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtıp "sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği" vaadiyle bir vatandaşı 1 milyon 800 bin TL dolandıran 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman’da kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şahıslar, vatandaşları hedef alarak büyük çaplı bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Şüpheliler, "sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği" vaadiyle bir vatandaşı toplam 1 milyon 800 bin TL dolandırdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, dolandırılan paranın izi sürüldü. İlgili bankalardan temin edilen güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle parayı çeken 5 şüpheli şahıs tespit edildi.

15 Nisan’da Batman merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, özellikle kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!
Ev ilanı üzerinden dolandırıcılık! 2 şüpheli tutuklandı
KGM'den dolandırıcılık uyarısı
