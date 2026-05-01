Solcu yapılar işçi kutlamalarını Cuma namazına denk getirdi!

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı, sol örgütler tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde özellikle cuma namazı saatlerine denk getirilerek planlandı.

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB, TTB ve Eğitim Sen ile DEM Parti gibi sol örgütlerin 1 Mayıs işçi kutlamalarını saat 12.00'de yani cuma saatine denk getirmesi dikkat çekti.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Caminin yanında düzenlenen etkinlikte işçi örgütleri, Cuma ezanı sırasında alanda müzik yayını yaptı, sloganlar attı.

Bu durumdan rahatsız olan cami cemaati, sesin caminin içine girmemesi için cami kapılarını ve pencerelerini kapatmak zorunda kaldı.

Ezanın yükseldiği saatlerde zılgıt ve müzik çalınması gözlerden kaçmazken bu durum sol örgütlerin İslami değerleri hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cami cemaati de yaşanan bu durumdan rahatsız olurken çoğu kişi serzenişte bulundu.

Benzer görüntülerin Batman, Diyarbakır, Gaziantep şehirlerinde de yaşandığı, programların Cuma namazı saatine denk getirildiği öğrenildi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da demografik yapının ağırlıklı olarak Müslüman olduğu gerçeği görmezden gelindi, cuma namazı gibi kutsal bir vakit özellikle hedef alındı.

