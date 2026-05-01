Ağustos ayında bu fiyatı görecek! İslam Memiş altının geleceğini Akit'e anlattı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasayı Akit TV'ye değerlendirdi.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

Japonya Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklandı ve her iki Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişiklik gitmedi.

Yine bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve muhtemelen yine faizlerde bir değişiklik etmeyecek, pas geçecek. Petrol fiyatları burada önemli bir etken.

Altın fiyatları üzerinde brend petrolün var fiyatı bugün 4 yılın zirvesi 122 dolara kadar yükseldi. Brend petrol fiyatının yükselişi altın tarafındaki baskılanmayı destekledi.

Haftaya düşüşle başlayan gram altın TL fiyatı şu anda 6.700 seviyesinin üzerinde. Dün 6.600 liraya kadar gerilemişti. Ons altın 4520 dolara kadar gerilemişti.

Şu anda 100 dolarlık bir artış var. 4 bin 620 dolar seviyesinde. Fed'in faiz kararından sonra altın fiyatlarında bir tepki alımı var.

6 bin 700 bandında olan gram altın ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyecek?

Kısa vadede her ne kadar baskılanan bir trend olsa da altın tarafında orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimizi korumaya devam ediyoruz.

Mayıs ayında yine altının gram fiyatında teknik olarak 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz. Ons altın tarafında 4 bin 800 dolar seviyeleri bekliyoruz.

Düğün yapacak olanlar, düğün sezonu başladı. Altın borcu olanlar bu fırsatları değerlendirmesi lazım. Altın fiyatlarında yine Mayıs ayı itibariyle hızlı bir toparlanma bekliyoruz.

Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında, yaz aylarında yine 8.000 TL seviyesinin üzerinde yükselen bir trend bekliyoruz.

Biz altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler beklediğimiz için düşüşleri bir alım fırsatı olarak okumaya devam ediyoruz.