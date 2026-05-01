  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu CHP yönetimi Levent Gültekin’i verem edecek! “Arkadaş eğlenirsin ama bunu niye videoya alma ihtiyacı hissediyorsunuz?” Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu da çıkıp ‘Ben rüşvet aldım’ dese bu CHP’liler yine inanmaz! Düzenleme neler getirdi? Yeni doğum izni dönemi resmen başladı Milli platformlara yerli “sinir sistemi” geliyor! Türk İHA ve uçakları artık durdurulamayacak MHP’de Olağan Kurultay tarihi açıklandı "3 Milyonluk Saat" Balonu Patladı: Hasan Alkan Hoca’nın Saati Kaç Para Çıktı? 'Bakırı altına dönüştüren cihaz yaptı!' Fransız askeri Ada’yı gerer İşgalciler 21 tekneyi gasbetti! Katil eceline susadı ‘Alem videosu montaj’ iddiası boşa çıktı
Dünya Çöpten çıkan çantada eski cumhurbaşkanının gizli yazışmaları bulundu!
Dünya

Çöpten çıkan çantada eski cumhurbaşkanının gizli yazışmaları bulundu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çöpten çıkan çantada eski cumhurbaşkanının gizli yazışmaları bulundu!

Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da çöp toplama görevlilerinin bulduğu eski bir evrak çantası ülke gündemine oturdu. Kent merkezindeki tarihi La Candelaria semtinde bulunan deri çantanın içinden, Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Julio César Turbay Ayala'ya ait olduğu öne sürülen çok sayıda gizli yazışma çıktı.

Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da çöp toplama görevlilerinin bulduğu eski bir evrak çantası ülke gündemine oturdu. Kent merkezindeki tarihi La Candelaria semtinde bulunan deri çantanın içinden, Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Julio César Turbay Ayala'ya ait olduğu öne sürülen çok sayıda gizli yazışma çıktı.

İlk incelemelere göre belgeler arasında devlet yetkilileriyle yapılan özel görüşmelere ait notlar, diplomatik temaslara ilişkin mektuplar ve dönemin siyasi krizlerine ışık tutabilecek kayıtlar yer alıyor. Evrakların büyük bölümünün 1978-1982 yılları arasına ait olduğu belirtildi.

Yetkililer, belgelerin orijinalliğinin tespiti için uzman ekiplerin çalışma başlattığını açıkladı. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, çantanın nasıl çöpe bırakıldığı ise araştırılıyor.

Tarihçiler, belgelerin doğrulanması halinde Kolombiya'nın yakın siyasi tarihine ilişkin önemli ayrıntıları ortaya çıkarabileceğini ifade ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay, ülkede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23