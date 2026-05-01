Çöpten çıkan çantada eski cumhurbaşkanının gizli yazışmaları bulundu!

Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da çöp toplama görevlilerinin bulduğu eski bir evrak çantası ülke gündemine oturdu. Kent merkezindeki tarihi La Candelaria semtinde bulunan deri çantanın içinden, Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Julio César Turbay Ayala'ya ait olduğu öne sürülen çok sayıda gizli yazışma çıktı.

İlk incelemelere göre belgeler arasında devlet yetkilileriyle yapılan özel görüşmelere ait notlar, diplomatik temaslara ilişkin mektuplar ve dönemin siyasi krizlerine ışık tutabilecek kayıtlar yer alıyor. Evrakların büyük bölümünün 1978-1982 yılları arasına ait olduğu belirtildi.

Yetkililer, belgelerin orijinalliğinin tespiti için uzman ekiplerin çalışma başlattığını açıkladı. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, çantanın nasıl çöpe bırakıldığı ise araştırılıyor.

Tarihçiler, belgelerin doğrulanması halinde Kolombiya'nın yakın siyasi tarihine ilişkin önemli ayrıntıları ortaya çıkarabileceğini ifade ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay, ülkede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.