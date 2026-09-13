Yörük ve Türkmenler Söğüt'te buluştu: Ertuğrul Gazi için 745. anma şenliği

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Türkiye'nin ve Türk dünyasının dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenleri buluşturdu. Osmanlı Cihan Devleti'nin temellerinin atıldığı ilçedeki törende konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Söğüt'te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüş, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlemektedir" dedi.

Şenliklere Gürlek'in yanı sıra Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Muhammet Hanefi Macit, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gürlek: Söğüt, cihan devletinin temelinin atıldığı mukaddes bir ocak

Bakan Gürlek, Bilecik'in tarihteki yerini anlatırken "Bilecik ve Söğüt, sadece bir coğrafya değil; birkaç obadan üç kıtaya kök salan cihan devletinin adalet, hikmet ve cesaretle temelinin atıldığı mukaddes bir ocaktır" ifadesini kullandı. Ertuğrul Gazi'nin iradesi, Osman Gazi'nin cesareti ve Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla şekillenen bu toprakların kılıçtan önce adaleti ve gönülleri kazanmayı esas aldığını, Söğüt'te dikilen küçük fidanın yıkılmak istense de her defasında daha güçlü kök salan devasa bir medeniyet çınarına dönüştüğünü söyledi.

Çocukların ve gençlerin, modern çağın zihinleri esir alan tuzaklarından ve millî ve manevi değerlerden uzaklaştıran her türlü tehditten korunması gerektiğini kaydeden Gürlek, devletin tüm birimleriyle aldığı tedbirlerin yanı sıra en büyük görevin ailelere düştüğünü belirtti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını söyleyen Bakan, hedefi toplumsal kardeşliği pekiştirme, milletin ortak geleceğini güvence altına alma ve ülkenin önündeki tüm engelleri kaldırma kararlılığı olarak tanımladı. Ecdattan miras kalan birlik ve beraberlik ruhunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Sözer: "Söğüt bir ruhtur, bir iradedir"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçenin taşıdığı manevi mirası "Söğüt, yalnızca bir yerin adı değildir; Söğüt bir ruhtur, bir iradedir" sözleriyle anlattı. "Malazgirt'te kapıları açan, Söğüt'te kök salan, Çanakkale'de geçit vermeyen ve Millî Mücadele'de ayağa kalkan ruh aynı ruhtur" diyen Vali, bu emanetin aynı inançla gelecek nesillere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Muhammet Hanefi Macit ise Osmanlı Cihan Devleti'nin kuruluşunun yalnızca tesadüflerin veya askerî başarıların eseri olmadığını, arkasında Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneğinin, bağımsızlık tutkusunun ve adaletle hükmetme ülküsünün bulunduğunu söyledi. "Bizim medeniyetimiz, işgal etmek için değil, imar etmek için; sömürmek için değil, ihya etmek için yürümüştür" diyen Macit, ecdadı, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anarak sözlerini "Türk milleti var olsun" ifadesiyle tamamladı.

Destici: "Devlet kurabilecek bir ahlâk bıraktı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Söğüt; bir obanın devlete, toprağın vatana, inancın iradeye, iradenin büyük bir medeniyete dönüştüğü yerdir" dedi. Burada yalnızca bir beylik kurulmadığını, asırlar boyunca üç kıtaya adalet taşıyacak bir devlet anlayışının temellerinin atıldığını belirten Destici, "Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet bırakmadı; devlet kurabilecek bir ahlâk bıraktı. Bugün bize düşen, o ahlâka sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 745 yıldır süren geleneğe işaret etti: "Türk töresini unutmayacağız, ecdadımızın yolundan ayrılmayacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve devlet şuurumuzu daima koruyacağız."