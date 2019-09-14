Yörük Müzesi turistlerin gözdesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan Özel Yörük Müzesi tatilcilerin akınına uğruyor. Yörük kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği Özel Yörük Müzesi Manavgat turizmine de önemli bir katkı sunuyor.

Yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulu olan müzede 2 kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 yörük çadırı, 1 eser deposu, 1 konferans salonu, 1 atölye ve engelli kullanımına uygun tuvalet bulunuyor. Bu alanlarda bine yakın atalarımızın eskiden kullandığı eserler sergileniyor.

Manavgat’ın tanıtımına katkı

Yörük Müzesi’nin Manavgat’ın tanıtımına da önemli bir katkı sağladığını belirten Müze yetkilisi Burçin Şahin, “Buraya gelen tüm ziyaretçilerimiz hiçbir ücret ödemeden Özel Yörük Müzesi’ni gezerek eserleri görüp inceleme fırsatı buluyor. Müzemize ziyarete gelen tatilcilerimiz en fazla tarım işlerinde kullanılan eserlere ilgi gösteriyor. Yörük Müzemizde özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi trafiği oluyor” dedi.

Rekor ziyaretçi

Yörük Müzesi yetkilisi Burçin Şahin 2 yıl önce açılan müzeyi bugüne kadar toplam 43 bin 907 kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Özel Yörük Müzesi’nin haftanın her günü 08.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini söyleyen Şahin, özellikle yabancı ziyaretçilerin Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.