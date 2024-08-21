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Yerel Yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Yerel

Yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 22:26:00 -
Yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Diyarbakır'da yorgun merminin isabet ettiği 66 yaşındaki kadın yaralı halde hastaneye götürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 629. Sokak'ta yürüyen K.K'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Merminin sırt bölgesini sıyırdığı belirlenen K.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 
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