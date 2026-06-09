Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi!

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı’na aşağıdaki yazıyı göndermiştir: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası ‘Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür’ hükmünü amirdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır” denildi.

Böylece Özgür Özel taraftarlarının Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla olaylar çıkartıp ülkenin imajına zarar verme girişimine en başından engel olunmuş oldu.