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Ekonomi Yöresel Ürünler Pazarı’nda 30 iş yeri satılacak
Ekonomi

Yöresel Ürünler Pazarı’nda 30 iş yeri satılacak

Muş Belediyesi, Yöresel Ürünler Pazarı içerisinde bulunan ve restorasyonu yapılmış 30 adet iş yerini açık teklif usulü ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:38:00 - 2023-01-29 15:41:51
Yöresel Ürünler Pazarı’nda 30 iş yeri satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale, 08/02/2023 Çarşamba saat 10:00’da Muş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.  İstekliler tek geçici teminatla bir iş yeri alıncaya kadar, geçici teminat miktarı aynı veya daha az olan tüm taşınmazların satış ihalesine katılarak pey sürebilir. Birden fazla iş yeri almak isteyenler her bir iş yeri için ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır.

İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde satış bedelinin tamamını peşin olarak ödenir. Ödeme yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde tapu işlemleri yapılacaktır. Tüm masraflar yükleniciye aittir. 30 günlük süre içerisinde satış bedeli ödenmemesi halinde % 6’lık kesin teminat irat kaydedilerek Sözleşme fesh edilir.

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