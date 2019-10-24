Yöresel Ürünler Fuarı açıldı Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve firmanın yer aldığı fuar, 81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen yöreye ait olan ürünleri tek çatı altında topluyor. Fuar, 27 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.