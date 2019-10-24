Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.24 Ekim 2019 Perşembe 10:17
Antalya Ticaret Borsasınca (ATB)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve firmanın yer aldığı fuar, 81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen yöreye ait olan ürünleri tek çatı altında topluyor. Fuar, 27 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.
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