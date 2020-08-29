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Aktüel Yöresel sürk peynirine çocukların da yemesi için "tatlı dokunuş"
Aktüel

Yöresel sürk peynirine çocukların da yemesi için "tatlı dokunuş"

Hataylı üretici, sert ve baharatlı olması nedeniyle çocukların tüketmekte zorlandığı, bölgeye özgü sürk peynirini tatlandırıp ekmeğe sürülebilir hale getirerek "Sürkitella" adıyla tescilledi - Peynir üreticisi Hisamettin Turunç: - "Bölgemize özgü sürk peynirini çocuklara nasıl sevdirebilirim fikriyle yola çıktım"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:16:36 -
Yöresel sürk peynirine çocukların da yemesi için "tatlı dokunuş"

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'da bir üretici, sert ve baharatlı olması nedeniyle çocukların yemek istemediği sürk peynirini tatlandırıp ekmeğe sürülebilir hale getirerek "Sürkitella" adıyla tescil ettirdi.

Gıda ürünleri üzerine satış yapan, aynı zamanda peynir üreten esnaf Hisamettin Turunç (54), ham maddesi çökelek olan ve toz biber, zahter, kuru nane gibi 16 çeşit baharattan oluşan Hatay'a özgü sürk peynirini çocuklarının kahvaltıda yiyememesi üzerine çalışma yaptı.

Çeşitli denemelerin ardından içerisindeki acı baharatları çıkararak yerine tahin, susam ve ceviz içi ekleyen Turunç, sert ve baharatlı sürk peynirini tatlandırarak çocukların yiyebileceği hale getirdi.

Çocuklarının peyniri keyifle tüketmeye başlaması ve çevresindekilerden aldığı olumlu sonucun ardından Turunç, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunarak, "Sürkitella" adıyla ürünün tescilini aldı.

- "Çocuklarım kahvaltıda keyifle tüketmeye başladı"

Hisamettin Turunç, AA muhabirine, yıllardır besicilik ve çiftçilikle uğraştıklarını, çökelek ve peynir üretimi yaptıklarını söyledi.

Sert ve baharatlı olması nedeniyle çocuklarının sürk peynirini tüketememesi üzerine "Bunu nasıl sevdirebilirim?" fikriyle yola çıktığını anlatan Turunç, farklı denemeler yaptığını belirtti.

Yaptığı karışımın ardından çocuklarının peyniri her kahvaltıda keyifle tüketmeye başladığını belirten Turunç, şöyle konuştu:

"Ardından komşularımıza ve onların çocuklarına tattırdıktan sonra iş yerimin önünde bir süre yoldan geçenlerle Ar-Ge çalışması gerçekleştirdim. Olumlu dönüşlerin ardından bunun ticaretini yapmaya karar verdim. Önce isim tesciline başvurdum. Farklı isim benzerlikleri nedeniyle ilk etapta sıkıntılar yaşasam da bunları aştım. Ürünü tescillendirip satış ve tanıtımına başladım."

Peynirin, çocuklar için tatlı ve ekmeğe sürülebilir olmasının önem taşıdığını dile getiren Turunç, vatandaşların ilgisini çeken ürünü, talep doğrultusunda farklı illere de gönderdiklerini kaydetti.

Sürkitella'nın hoşuna gittiğini belirten 6 yaşındaki Ada Karataş da bunu yemekten keyif aldığını, her sabah kahvaltıda tükettiğini anlattı.

Deniz Turunç da daha önceden sürk peynirinin kendisine acı ve sert geldiğini söyledi.

Artık peyniri ekmeğe sürülebilir olması nedeniyle kolay yiyebildiğini belirten Turunç, "Öncen tüketemiyordum, şimdi zevkle yiyebiliyorum." dedi.

İşletmeye alışveriş yapmaya gelen ve ikram edilen Sürkitella'dan tadan vatandaş Ahmet Güler ise bunun, sürk peynirinden farklı ve güzel olduğunu dile getirdi.


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