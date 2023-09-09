  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye çok büyük altın rezervi bulabilir! Uzman isim orayı işaret etti... 'Altın fışkırıyor' haberini her an alabiliriz

İstanbul’da sıradan bir gün! İETT’den sonra şimdi de tramvay

Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı

Dev marketler zinciri iflas etti! 51 mağaza kapanacak, binlerce kişi işsiz kalacak

Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Neron Roma’yı yakmıştı o da bakımsızlıktan İstanbul’u yakıyor İstanbul'da tramvayda bir kez daha yangın paniği yaşandı!

Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

Türkiye'den Fas'a mesaj

Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha

BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar
Yerel "Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı
Yerel

"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:09:00 -
"Yöresel Günler Festivali" Ümraniye’de başladı

Ümraniye Belediyesi Yöresel Günler Festivali için kapılarını araladı. Festivalde yerel sanatçılar ile 30 ilin dernek ve federasyonlarının da bulunduğu stantlarda illerin yöresel lezzetleri ve kültürleri tanıtıldı. 20 gün devam edecek Yöresel Günler Festivali’ne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

 

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 20 gün sürecek olan ‘Yöresel Günler Festivali’ kapılarını araladı. Ümraniye Santral Meydanı’nda gerçekleşecek festivalde her akşam sevilen ve yöresel sanatçılar konser verecek. Mehter takımı ve folklar ekibinin gösterisi ile başlayan festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu ve Milletvekili Tuğba Işık Ercan’da katıldı. Festival boyunca yörelere ait halk oyunları ekipleri, 30 ilin yerel sanatçıları her akşam renkli performansları ile vatandaşlarla buluştu. Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Anadolu’yu Ümraniye’ye getirdik”

Etkinliğe katılım sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Artık illere ayrı ayrı festival yapmıyoruz. Hepsini bir arada kardeşçe buluşturuyoruz. 20 gün boyunca burada her türlü etkinlik yapılacak. Anadolu’yu Ümraniye’ye getirdik. Yöresel ürünler burada, müzik burada, muhabbet burada" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23