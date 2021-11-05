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Kadın - Aile Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi
Kadın - Aile

Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi

Ordu’ya kazandırılacak olan 2 buçuk milyon liralık 2 adet projenin imza töreni gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 19:19:00 - 2021-11-05 19:22:47
Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi

Ordu’ya kazandırılacak olan 2 buçuk milyon liralık 2 adet projenin imza töreni gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) destekleriyle kente kazandırılacak 2 projenin imza töreni, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı. Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan hazır bulundu.

İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, DOKA’nın katkılarıyla Fatsa ile Perşembe Belediyesine ait toplam tutarı 2 buçuk milyon TL olan 2 adet projenin çıktığını söyleyerek, projelerin ekonomiye büyük bir katkı sunacağını ifade etti. Fatsa’da ”Gençlerin Gücü, Fatsa’nın Gücü Projesi”, Perşembe ilçesinde ise “Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi”nin hayata geçeceğini belirten Vali Sonel, projenin kente kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman’a teşekkür ederek, “Bu 2 projenin Ordu’muza, ilçemize burada yetişecek gençlere, iş sahibi olacak kadınlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projenin yöremize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, DOKA’nın bünyesinde Ordu, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane illerini kapsadığını kaydederek, bölgesel manada çok ciddi projeler yapıldığını sözlerine ekledi. Vali Sonel, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ”Gençlerin Gücü, Fatsa’nın Gücü Projesi” ile “Yöresel Gastronomi Merkezi ve Kadının İstihdamının Artırılması Projesi”nin protokolünü imzaladı.

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