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Medya

Yönetmen Sinan Çetin'den tepki çeken hareket

Sokağa çıkma yasağını, sahilde yürüyüş yapma yasağını ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayan 67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin, pazar günkü iznini beklemeden hafta için Kuruçeşme'de görüntülendi. Çetin'in yasakları çiğnemesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:19:00 -
Yönetmen Sinan Çetin'den tepki çeken hareket

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından virüsün yayılmasını önlemek için 65 yaş üstü vatandaşların ve 18 yaşın altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı.

65 yaş üstündekilerin Pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verildi. Ancak pazar gününü beklemeyen 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi dışarı çıktı.

Hiçbir kurula uymadı

Yasağı delerek soluğu dışarıda alan Sinan Çetin, Kuruçeşme sahilinde kameralara yakalandı.

Sahilde yürüyüş yapılmasının yasak olmasına aldırış etmeyen Sinan Çetin, maske dahi takmadı.

Şapka takan Çetin, hızlı adımlarla uzaklaşırken bu umursamazlığı tepkilere neden oldu.

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