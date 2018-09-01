0553 313 94 23

Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 23:38
Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti.

Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

 

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 23:38
  1. aram gülyüz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi arabistan sivilleri 'hata' ile vurmuş!
    1. Suudi arabistan sivilleri 'hata' ile..
    2. Trabzonspor, Galatasaray'ı fena dağıttı!
    3. Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti
    4. Ertuğrul Sağlam: Bu lige renk katacağız
    5. Kastamonu'ndan çok acı haber! Genç..
    6. İstanbul'da şarbon alarmı! Çok sayıda..
    7. Sadr hareketi lideri konuştu: Kabul..
    8. Irak'tan Rus uçağına görülmemiş tepki!..
    9. Hırsızlar bunu da yaptı! Camiyi soydular
    10. Cammu Keşmir'de çatışma! 4 kişi..
    11. Kemal'in mutlu günü! Oğlanı evlendirdi!
    12. Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor
    13. KKTC'de 'bahis' operasyonu: 3 kişi..
    14. KKTC'de korkutan deprem!
    15. Bakan Kurum sözünü verdi! Elimizden..
    16. İlk maçında Demirel'i geçti
    17. Erdoğan'a Kırgızistan'da sevgi seli!..
    18. Erdoğan'a Kırgızistan'da sevgi gösterisi
    19. Saç yağlanması nasıl geçer?
    20. Yumurtalık hastalıkları nelerdir?
    Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekiyor?
    Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekiyor?
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?