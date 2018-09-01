Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti.

Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.