Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti
Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.01 Eylül 2018 Cumartesi 23:38
Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti.
Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ