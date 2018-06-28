Yönetim transferde çaresiz kalınca Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray’ın yeni sezondaki en büyük hedefi Avrupa’da başarı... Ancak sarı-kırmızılılar haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen sadece Akhisar’la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışmayı başardı. Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan taraftar, yıldız transferleri hasretle beklerken, bir yandan UEFA kısıtlamaları, bir yandan da piyasanın çok yüksek olması yönetimin işini zorlaştırıyor. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim sık sık bir araya gelip toplantılar gerçekleştiriyor. Cengiz ve ekibi transfer konusunda tedirginleşmeye başlarken, “Kamp başlayacak, biz henüz kadroyu genişletecek hamleler yapamadık” diye strese girince tecrübeli hoca devreye girdi.