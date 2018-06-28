THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Yönetim transferde çaresiz kalınca Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray’ın tecrübeli teknik patronu Fatih Terim, “Her duruma göre planımız var. Mutlaka bir çaresini buluruz” dedi

28 Haziran 2018 Perşembe 09:08
Yönetim transferde çaresiz kalınca Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray’ın yeni sezondaki en büyük hedefi Avrupa’da başarı... Ancak sarı-kırmızılılar haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen sadece Akhisar’la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışmayı başardı. Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan taraftar, yıldız transferleri hasretle beklerken, bir yandan UEFA kısıtlamaları, bir yandan da piyasanın çok yüksek olması yönetimin işini zorlaştırıyor. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim sık sık bir araya gelip toplantılar gerçekleştiriyor. Cengiz ve ekibi transfer konusunda tedirginleşmeye başlarken, “Kamp başlayacak, biz henüz kadroyu genişletecek hamleler yapamadık” diye strese girince tecrübeli hoca devreye girdi. 

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:08
  1. fatih terim
  2. galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...