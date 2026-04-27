  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz Siyonistlerin ateşkes oyunu bozuldu! übnan’da sinsi "göç ettirme" projesi devrede! Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu Stratejik caydırıcılık düzeyinde cevap verilecek Sert ve güçlü karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir! 10 asker ve iki polis intihar etti Katil sürüsü kendini imha ediyor Hizmet mi hezimet mi? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: Üzücü Olaylara Rağmen Heykelden Vazgeçmedik Sentetik yerine doğal pamuk Tekstil sektörü mecburiyetten sağlığa yöneldi Tevfik Diker: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli!
Trump'tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi"

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik ağır ithamlara sert tepki gösteren Trump, tartışmaları yeniden Jeffrey Epstein dosyalarına taşıdı.

Röportaj sırasında sunucu Norah O’Donnell, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine saldırı girişiminde bulunan zanlı Cole Tomas Allen’ın notlarını canlı yayında okudu. Notlarda yer alan “tecavüzcü” ve “pedofili” ifadelerinin kendisine yöneltilmesi üzerine Trump adeta ateş püskürdü.

Sunucuya hitaben, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim. Bunu okuduğunuz için utanmalısınız" diyen Trump, bu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak nitelendirdi.

Medyayı hedef aldı: "Korkunç insanlarsınız"

Trump, sunucunun bu notları okuyacağını bildiğini belirterek medya kuruluşlarını hedef tahtasına koydu. "O bölümü okuyacağınızı biliyordum çünkü siz korkunç insanlarsınız" diyen Trump, hakkındaki iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını ve bu konulardan tamamen aklandığını savundu.

Epstein dosyasıyla karşı atak

Açıklamalarında adı sık sık skandallarla anılan Jeffrey Epstein konusuna da değinen Trump, suçlamaları reddetmekle kalmayıp karşı tarafa yüklendi. Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlere bulaşanlar karşı tarafta oturan sizin arkadaşlarınızdır."

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında milyonlarca sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna sunduğu bir dönemde gelen bu açıklama, Washington koridorlarında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!
Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

Gündem

Saldırı sonrası Trump’tan dünyaya "İran" mesajı: Hiçbir güç bizi bu savaşı kazanmaktan alıkoyamaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!

Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!"
Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!"

Gündem

Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!"

Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!
Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!

Gündem

Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu ada ve gercekler

dünyadan zevk almayı bırakıp sapkınlıklara dönüşmüş bir grup <<film cekenler israil siyonistler masonlar <<oynayanlar kurbanlar neoconlar müslümanlar hristiyanlar <<konu sapkınlıklar <<bitis kameralar gizliden cekimler <<elde edilen sonuc istedğimzii yapacaksınız bitti<<her ülkeden insanlar var <<acıklamalar parca parca olacak kim kafasını kaldırısa cekilen filmler piyasaya sürülecek

Mustafa

Sulukule gece eğlenceleri Epstein dir. Cumhuriyet sonrası Epstein leri yazamazsiniz
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23