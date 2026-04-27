27 Nisan 1981: Mehmet Seyfettin Özege'nin vefatı (Bibliyografya Uzmanı)

Mehmet Seyfettin Özege 7 Şubat 1901’de İstanbul’da doğdu. Harbiye Nezâreti Muhâsebât Dairesi mümeyyizlerinden Kudsîzâde Hacı Mehmed İhsan Bey’in oğludur. İlköğrenimini Fatih’teki Rehber-i Saâdet Mektebi’nde tamamladıktan sonra Vefa İdâdîsi’ni bitirdi. Vefa Sultânîsi ikinci sınıfında iken sınavı kazanarak Mülkiye Mektebi’ne girdi (Ekim 1918). Bu okuldan mezun olunca Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu (1921). Mezun olduğu yıl (1924) İ‘tibâr-ı Millî Bankası’nda memur olarak göreve başladı. Çalıştığı banka Türkiye İş Bankası’na katılınca (1926) İstanbul Merkez Şubesi’ne geçti. Türkiye İş Bankası’nın çeşitli kademelerinde yirmi beş yıl görev yaptıktan sonra 1950’de emekliye ayrıldı.







Emeklilik döneminde kendini bütünüyle özel çalışmalarına verdi. Arap harfleriyle basılmış Türkçe kitapları tek tek görerek bibliyografik künyelerini çıkarma ilkesiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde oluşturduğu kütüphanesini bir kataloğunu yayınlamak şartıyla 1961’de Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağışladı. Üniversitenin bu işi lâyıkıyla yerine getirememesi üzerine elindeki künye fişlerini kitap adlarına göre alfabetik şekilde düzenleyip Haziran 1971’de Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu adıyla aylık fasiküller halinde yayınlamaya başladı.







Mehmet Seyfettin Özege, 27 Nisan 1981’de İstanbul’da hayatını kaybetti ve Merkezefendi Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. İslâmî takvim alanında bilgi ve birikim sahibi olan Özege, uzun yıllar fahrî olarak Aksaray’daki Pertevniyal Vâlide Sultan Camii’nin muvakkitliğini yapmıştır.





