Havalar ısındı, ilk orman yangını haberi geldi!
Her sene ciğerimizi yakan orman yangını haberleri havaların ısınmasıyla birlikte gelmeye başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınına halen müdahale ediliyor.
Yangın, Aşağı Yakacık Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alınması almak için çalışmaları sürüyor.