Gündem Yaşlanmak tarihe mi karışıyor? Putin’den 26 milyar dolarlık "Ölümsüzlük" iksiri
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlatılan dev proje meyvelerini vermeye başladı. Yaşlanma sürecini hücresel düzeyde durdurmayı hedefleyen dünyanın ilk gen terapisi ilacı kamuoyuna tanıtıldı. İnsan ömrünü 150 yıla çıkarma potansiyeline sahip olan bu teknoloji için Kremlin kesenin ağzını açtı.

Volga eyaletinde düzenlenen "Sağlıklı Uzun Ömür" konferansında konuşan Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan yeni nesil gen terapisini duyurdu.

Hedef: 150 yıl yaşamak

2 trilyon rubleyi (yaklaşık 26,4 milyar dolar) aşan bütçesiyle dikkat çeken proje, hücre yaşlanmasını tetikleyen mekanizmaları bloke etmeyi başarıyor.

Hücre yaşlanmasını başlatan reseptör bloke edildi

"Yaşlanma karşıtı aşı" olarak da nitelendirilen ilacın çalışma prensibi, vücutta hücre dejenerasyonunu başlatan RAGE reseptörünün devre dışı bırakılmasına dayanıyor. Bilim insanları, bu reseptör bloke edildiğinde hücrelerin gençlik evresinin uzadığını ve yaşlanmaya bağlı biyolojik tahribatın minimuma indiğini kanıtladı.

Seri üretim için 2028 yılı işaret edildi

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, devam eden klinik çalışmaların ardından ilacın seri üretimine dair takvimi paylaştı. Planlamalara göre:

  • 2028-2030 yılları arasında ilacın genel kullanıma sunulması hedefleniyor.
  • Proje, Putin’in "150 yaşına ulaşmanın mümkün olduğu" vizyonu doğrultusunda devletin öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

Rusya’nın tıbbi araştırmalar tarihindeki en yüksek bütçeli çalışmalarından biri olan bu gen terapisi, sadece insan ömrünü uzatmayı değil, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar
Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Dünya

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Kremlin dünyaya duyurdu: Putin Miami'ye gidebilir
Kremlin dünyaya duyurdu: Putin Miami'ye gidebilir

Dünya

Kremlin dünyaya duyurdu: Putin Miami'ye gidebilir

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

