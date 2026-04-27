Yaşlanmak tarihe mi karışıyor? Putin’den 26 milyar dolarlık "Ölümsüzlük" iksiri

Volga eyaletinde düzenlenen "Sağlıklı Uzun Ömür" konferansında konuşan Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan yeni nesil gen terapisini duyurdu.

Hedef: 150 yıl yaşamak

2 trilyon rubleyi (yaklaşık 26,4 milyar dolar) aşan bütçesiyle dikkat çeken proje, hücre yaşlanmasını tetikleyen mekanizmaları bloke etmeyi başarıyor.

Hücre yaşlanmasını başlatan reseptör bloke edildi

"Yaşlanma karşıtı aşı" olarak da nitelendirilen ilacın çalışma prensibi, vücutta hücre dejenerasyonunu başlatan RAGE reseptörünün devre dışı bırakılmasına dayanıyor. Bilim insanları, bu reseptör bloke edildiğinde hücrelerin gençlik evresinin uzadığını ve yaşlanmaya bağlı biyolojik tahribatın minimuma indiğini kanıtladı.

Seri üretim için 2028 yılı işaret edildi

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, devam eden klinik çalışmaların ardından ilacın seri üretimine dair takvimi paylaştı. Planlamalara göre:

2028-2030 yılları arasında ilacın genel kullanıma sunulması hedefleniyor.

ilacın genel kullanıma sunulması hedefleniyor. Proje, Putin’in "150 yaşına ulaşmanın mümkün olduğu" vizyonu doğrultusunda devletin öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

Rusya’nın tıbbi araştırmalar tarihindeki en yüksek bütçeli çalışmalarından biri olan bu gen terapisi, sadece insan ömrünü uzatmayı değil, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.