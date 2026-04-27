  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz Siyonistlerin ateşkes oyunu bozuldu! übnan’da sinsi "göç ettirme" projesi devrede! Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu Stratejik caydırıcılık düzeyinde cevap verilecek Sert ve güçlü karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir! 10 asker ve iki polis intihar etti Katil sürüsü kendini imha ediyor Hizmet mi hezimet mi? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: Üzücü Olaylara Rağmen Heykelden Vazgeçmedik Sentetik yerine doğal pamuk Tekstil sektörü mecburiyetten sağlığa yöneldi Tevfik Diker: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli!
Gündem

İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere teklifi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran, nükleer kriz ve bölgesel gerilimlerin çözümü için ABD’ye arabulucular vasıtasıyla üç aşamalı bir müzakere planı sundu. Tahran yönetimi, nükleer dosyanın ancak savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı üzerinde yeni bir düzen kurulmasının ardından masaya gelebileceğini bildirdi.

ABD ile İran arasında diplomasi trafiği devam ediyor. Tahran yönetimi ABD'ye üç aşamalı bir plan teklif etti. Teklifte Tahran yönetimi ABD'den savaşın bitirilmesi ve saldırmama garantisi, Hürmüz Boğazı için bir düzen ve nükleer çalışmalarını içeren dosyalar bulunuyor.

İlk şart: Savaşın sona ermesi ve garanti

El-Meyadin’in Tahran kaynaklarına dayandırdığı plana göre, müzakerelerin ilk aşaması tamamen bölgedeki çatışmaların durdurulmasına odaklanıyor. İran, bu aşamada kendisi ve Lübnan’a karşı yeniden bir savaş açılmayacağına dair somut garantiler talep ediyor. Tahran, bu şart yerine getirilmeden başka hiçbir dosyanın tartışılmayacağını özellikle vurguladı.

İkinci aşama: Hürmüz Boğazı’na yeni düzen

İlk aşamada mutabakat sağlanması durumunda ikinci aşamaya geçilecek. Bu bölümde, dünya enerji trafiğinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nın savaş sonrası yönetimi ele alınacak. Görüşmelerin Umman ile koordineli yürütüleceği ve boğaz geçişleri için yeni bir hukuki düzenin oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Nükleer dosya en sona bırakıldı

İran’ın sunduğu planın üçüncü ve son aşaması ise nükleer dosyaya ayrılmış durumda. Tahran, bölgedeki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik meselelerde uzlaşma sağlanmadan nükleer programı müzakere etmeyi kesin bir dille reddediyor.

Diplomasi trafiği sürüyor

Teklifin, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad ve Maskat ziyaretlerinin ardından bir diplomatik heyetle Moskova’ya gitmesiyle eş zamanlı gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, Arakçi’nin Pakistan temaslarının nükleer dosya ile bağlantılı olmadığını, bölgesel istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu duyurdu.

İran'ın bu hamlesi, Washington'ın nükleer dosyayı öncelikli hale getirme talebine karşı "bölgesel güvenlik" şartını ön plana çıkarma stratejisi olarak yorumlanıyor.

İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı!
İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı!

Gündem

İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı!

Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok
Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok

Gündem

Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok

Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!"
Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!"

Gündem

Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23