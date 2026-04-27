Kerkük’te freni boşalan tır dehşeti: 37 aracı biçerek altına aldı! 7 ölü, 23 yaralı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Irak’ın Kerkük kentinde freni arızalanan bir tırın 38 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza adeta bir katliama dönüştü. Facia sonrası kentte bir günlük yas ilan edilirken, durumu ağır olan yaralıların Türkiye’ye sevk edileceği açıklandı.

Kerkük kent merkezinde meydana gelen olayda, yüklü bir tırın freni henüz belirlenemeyen bir sebeple arızalandı. Kontrolden çıkan dev araç, trafikteki 37 aracı biçerek altına aldı. Çarpışmaların etkisiyle araçların bazılarında büyük çaplı yangın çıkarken, bölge savaş alanına döndü.

Freni boşalan tır önüne ne kattıysa ezdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda sıkışan vatandaşlar güçlükle çıkarıldı.

Bilanço ağır: Kentte yas ilan edildi

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, hastanede yaralıları ziyaret ederek facianın boyutunu gözler önüne serdi. Vali Ağa, hayatını kaybedenler anısına kentte bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Ağır yaralılar Türkiye’ye getiriliyor

Vali Mehmet Seman Ağa, kazada yaralananlardan 3’ünün durumunun kritik olduğunu belirterek, bu kişilerin daha kapsamlı tedavi görmeleri amacıyla Türkiye’ye sevk edileceklerini açıkladı. Türkiye’nin bölgedeki sağlık desteği bir kez daha kritik bir önem kazandı.

Ağır tonajlı araçlara giriş yasağı

Yaşanan facianın ardından Kerkük yönetiminden radikal kararlar geldi. Benzer acıların tekrar yaşanmaması adına, uzun ve ağır tonajlı araçların 08.00 ile 24.00 saatleri arasında kent merkezine girişi tamamen yasaklandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

 

