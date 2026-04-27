  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz Siyonistlerin ateşkes oyunu bozuldu! übnan’da sinsi "göç ettirme" projesi devrede! Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu Stratejik caydırıcılık düzeyinde cevap verilecek Sert ve güçlü karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir! 10 asker ve iki polis intihar etti Katil sürüsü kendini imha ediyor Hizmet mi hezimet mi? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: Üzücü Olaylara Rağmen Heykelden Vazgeçmedik Sentetik yerine doğal pamuk Tekstil sektörü mecburiyetten sağlığa yöneldi Tevfik Diker: CHP’lilere Mehter dersi verilmeli!
Türkiye güne büyük operasyonla uyandı! Tamı tamına 123 milyon

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı yasadışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Bayırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; şüpheli kişilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM’ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferine aracılık ettiklerine yönelik bilgi edinildi.

 

Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM’lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

 

3 AYRI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Suç örgütüne yönelik olarak, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla, İstanbul merkezli, Kocaeli ve Hakkari illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23